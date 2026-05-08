El Gasifred lucha por lo imposible en Zaragoza

En busca de lo imposible. Así afronta el Gasifred Atlético el tramo final de la temporada, después de que al conjunto ibicenco se le haya apagado la luz en el peor momento del curso. El equipo de José Fernández, que hace apenas unas semanas tenía el ‘play-off’ de ascenso a Segunda División al alcance de la mano, ha sufrido un frenazo inesperado en las últimas jornadas y llega a las dos últimas citas del campeonato obligado a ganar y esperar un milagro.

Los pitiusos solo han conseguido una victoria en los últimos cinco partidos, una mala dinámica que les ha alejado hasta los seis puntos de la zona de ‘play-off’ cuando únicamente quedan seis por disputarse. Una situación límite que convierte el objetivo en una quimera, aunque el Gasifred quiere apurar sus últimas opciones mientras las matemáticas no digan lo contrario. Este sábado, el conjunto ibicenco visita al Colo Colo Zaragoza, rival con el que está empatado a 43 puntos en la clasificación.

Además, el Gasi llegará a la cita muy castigado físicamente después de una semana infernal en la que ha tenido que disputar tres partidos, incluyendo el aplazado del miércoles ante Melistar en Melilla, donde cayó por 4-2. Un desplazamiento especialmente duro por la compleja logística que supone viajar a la ciudad autónoma, entre aviones, esperas y ferry, y que ha dejado muy poco margen de recuperación a la plantilla.

Las cuentas para seguir soñando están claras. El Gasifred necesita ganar sus dos partidos y esperar que el Ciudad de Móstoles, equipo que marca actualmente las posiciones de ‘play-off’, pierda sus dos encuentros. El primero de ellos será este sábado ante El Ejido, segundo clasificado, mientras que en la última jornada visitará Sa Blanca Dona para medirse precisamente a los ibicencos.