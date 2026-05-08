El Class Sant Antoni, a por su primera victoria en el Alameda frente al Morón

El Class Bàsquet Sant Antoni afronta este fin de semana la segunda ronda del play-off de ascenso a la Primera FEB. Enfrente tendrá al Starlabs Morón, un viejo conocido para el club ibicenco, al que tendrá que doblegar si quiere llegar al cruce definitivo, en el que habrá en juego una plaza para subir a la categoría que es antesala de la ACB. Este sábado, a las 18 horas en el Pabellón Alameda (LaLiga+), los sanantonienses tratarán de ganar por primera vez en Morón de la Frontera o, al menos, conseguir un resultado que deje la eliminatoria abierta para el partido de vuelta.

Baleares y andaluces se vieron las caras hace dos temporadas en la eliminatoria final. En la ida, jugada también en tierras sevillanas, los locales vencieron por 74-65 en un partido muy igualado y apretado. Ya en la vuelta, los pitiusos se impusieron por 83-76. Se quedaron a las puertas de la remontada y del ascenso.

No sin polémica, porque en la última jugada del partido Dani de la Rúa iba a tirar de tres y sufrió una falta clarísima que los árbitros no consideraron, privando al Class de poder tirar tres tiros libres que le podrían haber dado la posibilidad de empatar la eliminatoria e incluso superarla.

Ahora se vivirá un nuevo capítulo, pero en situaciones diferentes y con protagonistas renovados. El Class ha llegado hasta aquí como segundo clasificado del Grupo Este de la Segunda FEB, con un balance de 20 triunfos y 6 derrotas. Mientras, el Starlabs Morón entró en las eliminatorias tras acabar quinto clasificado de la conferencia Oeste, con un registro de 16 victorias y 10 partidos perdidos.

Al Morón lo entrena Raúl Silva, que sustituyó a José Antonio Santaella. Su máximo anotador es José Alberto Jiménez, que en la fase regular promedió 12,38 puntos por partido. Además, su máximo reboteador es Sidney Correia, con 6,42 capturas por encuentro.

No será fácil para el Sant Antoni, especialmente en la ida. Se encontrará a un buen equipo que está arropado por una entusiasta y ruidosa afición. Además de al rival, los pitiusos deberán sobreponerse al ambiente. Pero ya lo hicieron en Cáceres y quieren repetirlo este sábado en Morón de la Frontera.

“Estamos muy contentos de haber pasado a la siguiente eliminatoria. Hay que dar valor al trabajo hecho durante toda la temporada y el haber llegado hasta aquí. Cada vez quedan menos equipos vivos en la competición y hay que seguir con ilusión, esperando que podamos alargar esto dos semanas más”, manifestó Josep Maria Berrocal, entrenador del Class.

El preparador pitiuso también advirtió que el Morón es “muy buen equipo”, que “juega muy bien fuera de casa” y que cuenta con “jugadores con mucha experiencia y carácter”. “Evidentemente, cuando llegas a estas alturas de la temporada todos los equipos son buenos y complicados. Como hemos hablado desde siempre, nos tenemos que centrar en nuestras cosas, en nuestro juego, e intentar siempre llegar lo mejor preparados posibles. Ganar o perder no es controlable, pero sí el llegar preparados”, indicó Berrocal.

El técnico de los isleños destacó también la “ilusión” y las “ganas” con las que llegan a esta eliminatoria. “Ya estamos en la recta final y ojalá alarguemos esto más. Pero hay que respetar al Morón, que es un gran equipo”, terminó diciendo Berrocal.

Proyección en el Siroko Sa Pedrera

Por último, como ya sucediera con la eliminatoria frente al Cáceres, el partido de ida se proyectará en el Pabellón Siroko Sa Pedrera. Servirá de punto de encuentro para reunir a los aficionados de un Sant Antoni que también tendrá algo de apoyo en Morón. Los isleños están a cuatro partidos de conseguir el sueño del ascenso a la Primera FEB, pero de momento sólo tienen garantizados los dos frente al Morón. Toca eliminar a los sevillanos.