Las instalaciones deportivas de Ibiza registran una mayor sobreocupación de Baleares, con picos de hasta el 470%

Las instalaciones deportivas de Ibiza y Menorca son las que presentan una mayor demanda de sus infraestructuras, con casos en los que su ocupación alcanza un 470% de su capacidad. Estos son algunos de los resultados que se han expuesto en el 'Estudio de Ocupación de los Espacios Deportivos', elaborado por el Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Gicafe) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), según ha indicado la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

Este análisis se integra en el Plan de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Baleares (Piedib) y trata de ofrecer, por primera vez, una radiografía "científica y real" sobre el uso de las infraestructuras deportivas en el archipiélago. Durante la presentación, el conseller del ramo, Jaume Bauzà, ha destacado el "compromiso firme" del Govern con una gestión basada en el "rigor". "Esta herramienta permite pasar de las percepciones a las certezas científicas para garantizar que cada espacio gestionado responda a una necesidad real, eficiente y sostenible", ha afirmado.

En la parte técnica de la presentación, Gicafe ha explicado que el estudio no se limita a contabilizar usuarios, sino que permite interpretar cómo se utilizan realmente las instalaciones deportivas según su tipología, ubicación y franja horaria. Este análisis comparativo aporta una herramienta de diagnóstico para orientar la planificación deportiva, al identificar dónde se concentran las tensiones de uso y dónde existe margen para optimizar el uso de los espacios deportivos.

El estudio ha analizado los patrones de uso de más de 600 espacios deportivos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera mediante una fórmula matemática objetiva que cruza superficies útiles, normativa NIDE y usuarios registrados. Las principales conclusiones son que entre las 16 y las 23 horas existe una ocupación generalizada, especialmente en pabellones y campos de fútbol 11, debido a la concentración del deporte base y la actividad federada, en contraste con lo que sucede por las mañanas, cuando se presenta una infrautilización generalizada durante esta franja.

En cuanto al uso por islas, el informe detecta que Ibiza es la isla con mayor presión y Sant Antoni registra picos del 300% en pabellones y del 470% en campos de fútbol 11. En cuanto a Mallorca, Palma alcanza el 165% de ocupación en campos de fútbol 11 por la tarde, mientras destacan picos en pistas de atletismo de Inca, Muro y Calviá. En Menorca, Alaior presenta niveles muy elevados, llegando al 210% en pabellones y al 221% en pistas polideportivas. Por último, Formentera registra una fuerte demanda en fútbol (132%) y pabellones (92%) durante la tarde.

Estos resultados actuarán como un "indicador clave" para el futuro Piedib, que definirá la estrategia deportiva de la próxima década bajo tres ejes principales, como la "optimización de los espacios actuales" antes de acometer nuevas inversiones, "la mancomunación de recursos entre municipios para evitar duplicidades y el refuerzo del personal técnico municipal". Finalmente, el conseller ha anunciado la propuesta de creación del Observatorio de Actividad Física y Hábitos Deportivos de Baleares. Este órgano permitirá disponer de información actualizada permanentemente para "adaptar la política deportiva a la realidad social de cada momento, al garantizar una planificación viva y eficaz".