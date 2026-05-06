Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso EdaTvCoches en la arenaSupermercado okupadoTemporada veranoChabolismo en Ibiza
instagramlinkedin

Fútbol sala

De Vila manda en la Liga de Superveteranos de fútbol sala de Ibiza

El equipo se lleva Liga y Copa en una temporada "muy competida"

Imagen de los jugadores en la AAVV San Pablo

Imagen de los jugadores en la AAVV San Pablo / DI

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

El pasado 26 de abril se celebró la entrega de trofeos de la Liga de Superveteranos de fútbol sala, una competición que, como cada año, se disputa entre los meses de noviembre y abril en el campo de la AAVV San Pablo. En lo deportivo, el gran dominador de la temporada fue el De Vila, que se proclamó campeón tanto de Liga como de Copa. El subcampeonato fue para Rosquitos28, en un curso muy competido hasta el tramo final.

Además, el Juventud fue reconocido como mejor equipo y recibió también el premio Fair Play, mientras que el Estudiantes se llevó el galardón al mejor portero del campeonato. En el apartado individual, los máximos goleadores de la temporada fueron Carlos, del Rosquitos, y Bernardo, del De Vila, poniendo el broche a una campaña marcada por el "buen ambiente y la pasión por el fútbol sala".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents