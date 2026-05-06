De Vila manda en la Liga de Superveteranos de fútbol sala de Ibiza

El pasado 26 de abril se celebró la entrega de trofeos de la Liga de Superveteranos de fútbol sala, una competición que, como cada año, se disputa entre los meses de noviembre y abril en el campo de la AAVV San Pablo. En lo deportivo, el gran dominador de la temporada fue el De Vila, que se proclamó campeón tanto de Liga como de Copa. El subcampeonato fue para Rosquitos28, en un curso muy competido hasta el tramo final.

Además, el Juventud fue reconocido como mejor equipo y recibió también el premio Fair Play, mientras que el Estudiantes se llevó el galardón al mejor portero del campeonato. En el apartado individual, los máximos goleadores de la temporada fueron Carlos, del Rosquitos, y Bernardo, del De Vila, poniendo el broche a una campaña marcada por el "buen ambiente y la pasión por el fútbol sala".