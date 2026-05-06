El Gasifred Atlético se estrella en Melilla y dice adiós al ascenso

Se acabó el sueño de la Primera División para el Gasifred Atlético. El equipo de José Fernández sufrió una dolorosa derrota este miércoles en el Pabellón Javier Imbroda ante Melistar (4-2), un resultado que le deja sin opciones de meterse en el ‘play-off’ de ascenso en un partido con objetivos muy diferentes: los pitiusos miraban hacia arriba, mientras que el conjunto africano se jugaba la vida por salir de los puestos de descenso, que con esta victoria dejan a tres puntos.

El encuentro, correspondiente a la jornada 27 y aplazado hace menos de dos semanas por las condiciones meteorológicas que impidieron el desplazamiento del equipo ibicenco, evapora definitivamente las esperanzas del Gasifred. Con esta derrota, los de José Fernández se quedan con 43 puntos, a seis del Ciudad de Móstoles con solo seis por disputarse. Una distancia que ya es insalvable, aunque los madrileños visitarán Ibiza en la última jornada.

El partido comenzó de cara para el Gasi. Uge adelantó a los ibicencos en el minuto 4, dando tranquilidad a un equipo que sabía lo que había en juego. Pero la alegría duró poco. Apenas cinco minutos después llegó el empate local, y el guion del partido empezó a torcerse. Raúl sostuvo a los suyos deteniendo un penalti, pero el equipo llegó muy pronto a las cinco faltas, en el minuto 16, un lastre que condicionó por completo el tramo final de la primera parte.

Melistar olió sangre. Con el Gasifred atenazado por el riesgo del doble penalti, los locales apretaron y lograron darle la vuelta al marcador en el minuto 18. Al descanso, 2-1 y malas sensaciones para un conjunto pitiuso que había visto cómo el partido se le escapaba en cuestión de minutos.

Tras el paso por vestuarios, al Gasifred le costó reaccionar. El golpe del segundo tanto se notó, y enfrente se encontró a un equipo muy sólido, ordenado y con las ideas claras. Los melillenses defendieron con todo lo que tenían y encontraron el premio en el minuto 30 con el 3-1, un tanto que dejaba el partido muy cuesta arriba.

Sin margen de error, José Fernández apostó por el todo o nada. Introdujo el portero-jugador en busca de una reacción que no llegó. La defensa local, firme y sin fisuras, apenas concedió espacios. Y cualquier atisbo de remontada se esfumó definitivamente en el minuto 36, cuando un penalti y la expulsión de Oussama derivaron en el 4-1.

El Gasifred aún tuvo tiempo de maquillar el resultado con un gol en los últimos minutos, pero ya era demasiado tarde. El 4-2 final no solo certifica la derrota, sino que pone fin al sueño del ‘play-off’ y, con él, a la posibilidad de pelear por el ascenso a Primera División.