Formentera estrena este sábado la nueva prueba 4x10K por equipos con más de 400 participantes

Formentera acogerá este sábado el estreno de la Formentera 4x10K Por Equipos, una nueva propuesta deportiva que reunirá a más de 400 corredores en una "competición innovadora que apuesta por el formato colectivo y la experiencia compartida". La prueba, organizada con el objetivo de "diversificar la oferta deportiva de la isla y continuar posicionando Formentera como destino de turismo activo", plantea un formato por equipos de cuatro integrantes, en el que cada participante completará una distancia de 10 kilómetros, sumando los tiempos individuales para la clasificación final.

La salida tendrá lugar a las 18 horas desde el Passeig de la Marina, en la Savina, mientras que la meta estará ubicada en el Polideportivo Antoni Blanc de Sant Francesc Xavier, tras un recorrido urbano e interurbano que combina tramos de asfalto y camino consolidado en un circuito completamente cerrado al tráfico. La Formentera 4x10K Por Equipos nace con "vocación de continuidad y con el objetivo de consolidarse como una cita de referencia dentro del calendario deportivo de las Islas Baleares", apostando por "valores como el trabajo en equipo, la superación y el disfrute del entorno natural de la isla".

Además del componente competitivo, la prueba contará con diferentes servicios para los participantes, como avituallamientos durante el recorrido, asistencia médica, guardarropa y zona de recuperación en meta, garantizando una "experiencia completa para corredores y acompañantes". La presentación de esta nueva prueba se ha realizado este miércoles en la sede del Consell de Formentera, con la presencia del presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas; el conseller de Deportes, Hugo Martínez; el conseller de Turismo, Artal Mayans; David Prior, de Trasmapi; y Manuel Hernández, director de Unisport Consulting.

El conseller de Deportes, Hugo Martínez, ha destacado que esta nueva prueba “nace con la vocación de consolidarse como una prueba de referencia dentro del calendario deportivo de la isla, combinando competición y participación, con un formato innovador que fomenta el trabajo en equipo y amplía el perfil de participantes, abriendo la puerta tanto a deportistas habituales como a un público más amateur”. En esta línea, Martínez ha añadido que iniciativas como esta contribuyen a posicionar Formentera “como un destino deportivo de calidad, generando actividad fuera de los meses punta y aportando valor añadido al conjunto de la oferta de la isla”.

Desde la organización de la prueba, Manuel Hernández ha destacado la gran acogida de esta primera edición, reflejada en la participación de más de 400 deportistas, y ha subrayado el impacto positivo que generan este tipo de eventos tanto a nivel deportivo como turístico. “En apenas una semana tendremos esta prueba por equipos y después la Media Maratón, con una oferta deportiva de primer nivel en Formentera”, ha declarado. Con esta nueva cita, Formentera refuerza su "apuesta por el deporte como motor de promoción y dinamización", consolidando su imagen como un "escenario único" para la práctica deportiva al aire libre.