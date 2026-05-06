Un Class Sant Antoni–Morón con cuentas pendientes

La eliminatoria entre el Class Bàsquet Sant Antoni y el Starlabs Morón, correspondiente a la segunda ronda de la fase de ascenso a la Primera FEB, llega con cuentas pendientes entre ambos equipos. Porque en la memoria de los aficionados, de uno y de otro club, está la finalísima que jugaron los ibicencos y los sevillanos hace dos años, que acabó con los andaluces ascendiendo a Primera FEB en un partido de vuelta con mucha polémica. Ahora el destino los vuelve a cruzar, poniendo en juego el pase a la eliminatoria definitiva. Uno de ellos verá truncado su sueño de subir de categoría.

En todo este tiempo, la situación ha cambiado, especialmente para un Sant Antoni que se ha curtido en la categoría, que ha ganado experiencia y que también se ha labrado un respeto en el baloncesto español. En aquel curso 23-24, los isleños disputaron su tercer play-off de ascenso consecutivo. Fue en el primero en el que aprendieron a ganar partidos de este tipo de eliminatorias, ya que en los dos anteriores no habían superado ninguno. Eliminaron en la primera ronda al Melilla Ciudad del Deporte Enrique Soler; y en la segunda, al CB L’Horta Godella, para verse luego las caras con el Morón.

Objetivo: devolverle la moneda al Morón

Los sanantonienses perdieron en la ida, en Morón de la Frontera, por 74-65. En la vuelta, ya en Sant Antoni, se quedaron a las puertas de la remontada. Ganaron por 83-76, pero los árbitros dejaron de pitar una clarísima falta a Dani de la Rúa, que buscaba un triple imposible en el último suspiro. Se privó al Sant Antoni de tres tiros que le podrían haber dado el ascenso. Ahora, De la Rúa, el único jugador del Class que permanece en el equipo desde entonces, busca devolverle la moneda al Morón. “Hay ganas de revancha, pero sobre todo de ganar, ya sea a Morón o a otro equipo”, recalcó el de Azuqueca de Henares.

“Es una eliminatoria difícil, como todas las de play-off. Creo que va a ser fundamental el partido de ida, un encuentro complicado. Ellos son un equipo veterano que sabe cómo jugar estos duelos. Nosotros tenemos que poner el nivel de energía muy alto, y el de concentración, e intentar hacer nuestro partido”, apuntó el base del Class Sant Antoni.

En el otro bando, el que disfrutó de un ascenso en aquella campaña 23-24 fue el gallego Rodrigo Gómez. El ala-pívot defiende ahora la camiseta del Class Sant Antoni. Sabe muy bien a lo que se enfrentarán los ibicencos en esta eliminatoria. “Morón es un equipo con garra, con experiencia en play-offs, no sólo por los veteranos que hay en sus filas, sino también por la historia del club. Estoy seguro de que va a ser una eliminatoria muy competida. Los detalles y el control de los errores van a ser un factor clave”, manifestó Gómez.

El jugador gallego apela también al factor emocional, por los antecedentes que hay entre ambos equipos: “Creo que es importante señalar que no sólo está en juego el pasar a la siguiente ronda, sino también la oportunidad de sacar esa espina de los corazones de los ibicencos de dos años atrás”, asegura el ahora jugador del Class, que apuesta claramente por su actual conjunto: “Este equipo está más que preparado y con la afición extra motivada. Vamos a presentar batalla en Alameda”, terminó diciendo Gómez. La eliminatoria arrancará este sábado en Morón, con el partido de ida desde las 18 horas. El duelo de vuelta será el 16 de mayo, a partir de las 20.15 horas en el Pabellón Siroko Sa Pedrera.