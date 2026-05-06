La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer celebra la quinta edición de su Torneo Golf Contra el Cáncer

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, IFCC, celebra este sábado, a partir de las 9 horas, su quinto Torneo Golf Contra el Cáncer a beneficio de los pacientes oncológicos de Ibiza y Formentera en las instalaciones de Golf Ibiza. Este evento consiguió congregar el año pasado a 72 participantes y recaudar 12.000 euros que fueron destinados íntegramente a la lucha contra el cáncer en las Pitiusas, una cifra que la organización confía en superar en esta ocasión.

Esta jornada, patrocinada por el Consell de Eivissa, el Ayuntamiento de Sant Josep, el Ayuntamiento de Santa Eulària, Mondrian Ibiza e Ibiza Casino Events, contará, además, con una entrega de premios y una rifa solidaria a las 15 horas con regalos donados por diferentes empresas de la isla. Las inscripciones pueden realizarse directamente en la recepción de Golf Ibiza y tienen un precio de 60 euros para los socios, de 80 euros para el resto de los participantes y de 30 euros para los menores de edad.

El quinto Torneo Golf Contra el Cáncer comenzará a las 9 horas y finalizará alrededor de las 15 horas con la entrega de los trofeos a los ganadores de las categorías A y B, primero y segundo Juniors, y Scratch, con un único galardón, todos ellos donados por empresas solidarias de Ibiza. Asimismo, se entregarán dos premios especiales: al drive más largo, en las secciones masculina y femenina, y a la bola que se haya quedado más cerca de la bandera.

A continuación, se celebrará una rifa solidaria en la que tanto los jugadores como el resto de asistentes podrán participar con la compra de boletos que tendrán un precio de cinco euros. Los números premiados se publicarán en la página web y en la página de Facebook de IFCC. Los premios incluirán diferentes experiencias y obsequios aportados por empresas colaboradoras de la isla que respaldan esta iniciativa solidaria a beneficio de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, IFCC, como son Hotel Garbi Ibiza & Spa, Clínica Dr. Rull, Monkey Ibiza, Bambino Ibiza, Villa Mercedes, Familia Marí Mayans, Frutos Secos Ibiza, Clínica Esther de Bustamante, Moss Clinic, The Ibiza Clinic, Restaurante Can Secret, Agroturismo Atzaró, Ibizkus, Bodegas Can Rich, Vino & Co, Joyería Viñets, Elisa Pomar, Farmacia Francisco Javier Koninckx Álvarez, Restaurante Ciento80, Restaurante Regina, Nami Sushi & Grill, Restaurante The Wild Asparagus, Dipesa Group, Moto Luis, Isla Blanca, Mayurka, Hotel Royal Plaza, From Ibiza With Love, Insotel Fenicia Prestige Suites & Spa, Agua y Jardín, Trasmapi, Óptica Dr. Marí, Mondrian Ibiza, Eivireclam, BeDrinks y Restaurante Sonrojo.

Actividades lúdicas, gastronomía y música en directo

Hyde y Mondrian Ibiza refuerzan un año más su "compromiso con la comunidad ibicenca" sumándose a este torneo en apoyo a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, IFCC. Como parte de esta colaboración, ambos hoteles ofrecerán la comida oficial del torneo durante la entrega de premios, contribuyendo así de manera directa a una iniciativa que se ha convertido en una "cita imprescindible" del calendario solidario de la isla.

Coincidiendo con el lanzamiento de Hyde Ibiza Fest, el nuevo evento cultural de cuatro días que tendrá lugar del 7 al 11 de mayo de 2026, esta colaboración subraya la vocación de ambos hoteles de generar un impacto positivo en su entorno. “Por primera vez, Hyde Ibiza presenta un programa de actividades que celebra la música, la cultura, el arte, el bienestar y el deporte aprovechando la amplitud del resort y sus distintos espacios frente al mar y en plena naturaleza de Cala Llonga”, explican desde el hotel. La participación en este torneo solidario complementa este espíritu y consolida a Hyde y Mondrian Ibiza como motores culturales y sociales dentro de la comunidad local.

La presidenta de la Asociación de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, IFCC, Elizabeth Gail Fear, manifiesta su emoción por celebrar este torneo por quinto año consecutivo, “es uno de los eventos más esperados por nuestra asociación ya que el deporte es uno de los pilares clave en la labor de prevención que realizamos desde IFCC”. Fear asegura, además, que “estamos muy agradecidas por el apoyo que recibimos de todas las empresas y de las instituciones de las Pitiusas que colaboran con nosotros año tras año y, especialmente, por poder contar con Mondrian Ibiza a nuestro lado, quienes siempre nos tienden una mano cuando la necesitamos".

Además, esta quinta edición del torneo incluirá la actuación en directo de la banda Reflection, que amenizará esta jornada deportiva con la "mejor música rock de los últimos tiempos"º, mientras que Island Casino Events incorporará una propuesta de ocio inspirada en el ambiente de un casino para ofrecer un "atractivo adicional" a los asistentes. Asimismo, la foodtruck Choco Party volverá a estar presente en este encuentro ofreciendo una pequeña pausa a los jugadores durante el torneo.