La SD Ibiza pone en marcha dos iniciativas formativas en Es Putxet

La SD Ibiza, dos días después de certificar su descenso a Tercera RFEF, ha anunciado la creación de la primera edición de las ‘Jornadas de Entrenamiento SD Ibiza’, dirigidas a niños y niñas nacidos entre 2015 y 2018, y también del ‘Clinic Tecnificación Ibiza’, orientado a jóvenes futbolistas comprendidos entre las categorías de alevín de segundo año, infantil y cadete.

Las jornadas de entrenamiento, previstas del 22 de junio al 17 de julio y que se desarrollarán de lunes a viernes en el estadio municipal Es Putxet, estarán impartidas por Cristian Cruz. El experimentado defensor ibicenco, que ha disputado esta campaña un total de siete encuentros ligueros con la SD Ibiza y acumula 67 partidos oficiales con la entidad rojilla, será el responsable de dirigir una iniciativa, que cuenta con plazas limitadas y está dirigida al aprendizaje de jóvenes promesas del fútbol base pitiuso. El precio es de 400 euros.

En cuanto al clínic de tecnificación, que consiste en un programa diseñado para desarrollar las cualidades futbolísticas de los más jóvenes, lo impartirá, coincidiendo con las mismas fechas que las jornadas de entrenamiento, el talentoso centrocampista ibicenco de Sa Deportiva Pepe Bernal.