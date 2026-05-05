El Gasifred, obligado a ganar en Melilla para seguir vivo en la pelea por el ‘play-off’

Difícil, pero no imposible. Así se podría resumir la situación del Gasifred Atlético en su lucha por finalizar la fase regular en puestos de promoción de ascenso a Primera División. Los azulones se encuentran a seis puntos del Móstoles, conjunto que delimita el play-off al ser quinto clasificado. Sin embargo, el equipo ibicenco tiene un partido pendiente por disputar, previsto para este miércoles, 6 de mayo, a partir de las 20.45 horas en casa del Melistar FS. En caso de vencer, se quedaría a tan solo tres puntos del combinado mostoleño. Eso sí, después solo quedarían dos jornadas por disputarse y la misión de concluir en el top 5 no se antoja nada fácil.

El cuadro dirigido por José Fernández debe ganar sí o sí en el feudo de los melillenses. No se puede permitir otro tropiezo como el del pasado fin de semana. Entonces, recibió en el polideportivo de Sa Blanca Dona a un duro contrincante con aspiraciones similares a las de los isleños, como es el Barça Atlètic. Aunque empatar ante el filial azulgrana no fue ni mucho menos un descalabro, sí que resultó dramático cómo transcurrieron los acontecimientos, ya que la escuadra catalana igualó el choque a falta de tan solo unos 30 segundos para el final. Por si fuera poco, tras la diana del empate, los azulones estuvieron cerca de anotar el tanto del triunfo sobre la bocina, pero el meta visitante lo impidió.

El Melistar FS, con la necesidad de ganar

Ahora, el Gasi tendrá una oportunidad de oro para resarcirse, volver a la senda de la victoria y, con ello, no desengancharse de manera prácticamente definitiva de la lucha por subir a la máxima división del futsal español. Para ello, deberá doblegar al Melistar FS. Los melillenses afrontan el duelo aplazado correspondiente a la vigésima séptima jornada del campeonato doméstico en puestos de descenso. A pesar de ello, tienen la salvación a tiro, ya que están empatados a 28 puntos con el Avanza Jaén Paraíso Interior, que cuenta con una ligera mejor diferencia de goles, aunque cabe recordar que los andaluces han disputado un encuentro más.

De este modo, el Melistar precisa urgentemente de una victoria para tratar de salir de los puestos de quema. Así, se ven las caras dos conjuntos que se juegan mucho y que necesitan un triunfo como el comer. Por ello, se prevé un duelo muy disputado y en el que los isleños lo deberán dar todo si quieren llevarse el gato al agua.

En caso de ganar, el Gasi, que afronta el encuentro en séptima posición con 43 puntos en 27 encuentros ligueros, además de acercarse al último puesto que da acceso a la disputa del play-off de ascenso a Primera División, le arrebataría la sexta posición al Barça Atlètic. También se la arrebataría con un empate. Eso sí, antes del duelo, el filial blaugrana, con un partido más jugado, está igualado a puntos con la escuadra pitiusa. Sin embargo, los culés tiene el golaveraje particular a favor, ya que en el duelo de ida clavaron un set (6-1) al Gasi y en la vuelta, tal y como ya se ha mencionado, ambos contricantes empataron (2-2).

Crecimiento constante

En junio de 2023, el Gasifred certificó, tras más de diez años de ausencia, su regreso a la categoría de plata del fútbol sala español. Lo hizo a lo grande: superando todas las eliminatorias y machacando en la final del play-off al Salesianos, al que endosó un global de 11-5. Tras el ascenso, el míster del Gasi, Fernández, mientras celebraba la hazaña con jugadores, familiares y aficionados sobre la pista del poliesportiu de Sa Blanca Dona, ya se mostraba ambicioso: "¿Ascender a Primera? Sí, no hay metas, he venido a eso".

Han pasado casi tres años desde las valientes declaraciones de Fernández y lo cierto es que, desde entonces, el club ha logrado el objetivo principal: conservar la categoría. Además, ha mejorado su rendimiento y sus números temporada tras temporada.

En la 2023-2024, la primera campaña tras su regreso a Segunda, los azulones finalizaron la fase regular en undécima posición. Con 31 puntos en el casillero, acabaron la liga con cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso y se quedaron a 21 del play-off. En la 2024-2025, mejoraron sus prestaciones al concluir el campeonato en décima posición con 37 puntos. Entonces, ya sufrieron mucho menos para salvarse, prueba de ello son los números: acabaron con nueve puntos de ventaja sobre la zona de quema. Además, la promoción de ascenso ya no quedó tan lejana: a 13 puntos.

La presente campaña, el Gasi la afrontaba con ilusión y con la novedad de su desvinculación de la UD Ibiza. Sin embargo, esta circunstancia, a juzgar por el gran papel del equipo, parece haberle beneficiado. En la pretemporada, el director de comunicación del club, Vicent Tur, en declaraciones a Diario de Ibiza, reconoció que el objetivo de la entidad era "aspirar a cuotas más altas". Los hechos le han dado la razón: el equipo ha elevado sus prestaciones y ha llegado al tramo final con opciones de mirar hacia arriba. El tiempo dirá si ese crecimiento tiene premio en forma de promoción de ascenso.