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Éxito de los arqueros de Ibiza y Formentera en el Campeonato de Baleares de Tiro en 3D

Los representantes pitiusos logran 12 medallas en la exigente cita autonómica

Imagen grupal de los participantes en Can Forn.

Imagen grupal de los participantes en Can Forn. / ArcoIbiza.

Redacción Deportes

Ibiza

Los arqueros de Ibiza y Formentera firmaron una destacada actuación en el Campeonato de Baleares de Tiro con Arco en modalidad 3D, celebrado los días 2 y 3 de mayo en el recorrido de Can Forn, en Ibiza. Los representantes pitiusos lograron un total de 12 medallas, con un balance de cuatro oros, cuatro platas y cuatro bronces, consolidando así su peso dentro del tiro con arco balear.

La cita reunió a deportistas de todas las islas en una de las pruebas más exigentes del calendario autonómico. La competición mantuvo un alto nivel durante todo el fin de semana y tuvo en la jornada del domingo su momento más duro, después de que la lluvia transformara el recorrido en un desafío todavía mayor.

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Pese a estas condiciones, los arqueros pitiusos supieron adaptarse y completaron una actuación sobresaliente, marcada por la técnica, la concentración y la regularidad en un escenario especialmente exigente.

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