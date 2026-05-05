Éxito de los arqueros de Ibiza y Formentera en el Campeonato de Baleares de Tiro en 3D

Los arqueros de Ibiza y Formentera firmaron una destacada actuación en el Campeonato de Baleares de Tiro con Arco en modalidad 3D, celebrado los días 2 y 3 de mayo en el recorrido de Can Forn, en Ibiza. Los representantes pitiusos lograron un total de 12 medallas, con un balance de cuatro oros, cuatro platas y cuatro bronces, consolidando así su peso dentro del tiro con arco balear.

La cita reunió a deportistas de todas las islas en una de las pruebas más exigentes del calendario autonómico. La competición mantuvo un alto nivel durante todo el fin de semana y tuvo en la jornada del domingo su momento más duro, después de que la lluvia transformara el recorrido en un desafío todavía mayor.

Pese a estas condiciones, los arqueros pitiusos supieron adaptarse y completaron una actuación sobresaliente, marcada por la técnica, la concentración y la regularidad en un escenario especialmente exigente.