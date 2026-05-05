El Club Bádminton Ibiza logra un podio en un campeonato internacional

El Club Bádminton Ibiza finalizó con éxito su participación en el Valamar Junior Open de Dubrovnik con un balance de una medalla de bronce, además varias actuaciones destacadas en el circuito junior europeo. La expedición ibicenca regresó de Croacia con buenas sensaciones tras competir a un alto nivel ante algunas de las mejores raquetas internacionales de su categoría.

El resultado más brillante llegó de la mano de Yaidel Gil y Sofía García, que lograron la tercera posición en la modalidad de dobles mixtos. La pareja ibicenca firmó un gran torneo sobre las pistas croatas, mostrando una notable compenetración y confirmando su buen momento competitivo. Con este bronce, ambos suman un nuevo metal internacional para el club pitiuso.

Gran papel de Yaidel Gil y Sofía García

Además del éxito en dobles mixtos, Gil completó una actuación sobresaliente al alcanzar los cuartos de final tanto en individual masculino como en dobles masculino. El jugador del Club Bádminton Ibiza se quedó a un paso de pelear por nuevas medallas, pero volvió a dejar muestras de su resistencia y de su capacidad para competir al máximo nivel.

García, por su parte, también tuvo presencia en el cuadro individual femenino y en dobles femenino, donde alcanzó la ronda de treintaidosavos de final. En esa misma ronda concluyó la participación de Alex Tur, que compitió tanto en individual masculino como en dobles masculino.

El Club Bádminton Ibiza cerró así su paso por Dubrovnik con una medalla, varios puestos de honor y la confirmación del buen nivel de sus deportistas en el panorama internacional junior.