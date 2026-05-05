El CE Ferreries será el próximo rival de la UD Ibiza B en el 'play-off' de ascenso

La UD Ibiza B se verá las caras ante el CE Ferreries, campeón de las eliminatorias para subir de Regional en Menorca, en la primera eliminatoria de la fase interinsular de la promoción de ascenso a Tercera RFEF. Los celestes, que se proclamaron el pasado domingo, 3 de mayo, vencedores de la final de Ibiza y Formentera de la promoción de ascenso a Tercera RFEF tras doblegar al CF Sant Rafel por 1-3, no tendrán a su favor el factor campo, ya que la vuelta se disputará en Menorca.

Según ha publicado la página web oficial de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), el encuentro de ida se disputará en el estadio de Es Putxet el próximo domingo, 10 de mayo, a partir de las 12 horas. La vuelta será una semana después, el domingo, 17 de mayo, en el feudo del conjunto menorquín. Eso sí, de momento no se ha publicado la hora a la que se jugará.

Cabe recordar que, en caso de superar esta eliminatoria, la UD Ibiza B aún debería superar dos rondas más para subir a la quinta categoría del fútbol nacional.