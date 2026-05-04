El Morón se vuelve a cruzar en el camino del Class Sant Antoni en la promoción de ascenso a Primera FEB

El Morón será el rival del Class Bàsquet Sant Antoni en la segunda ronda de la fase de promoción de ascenso a Primera FEB. Ambos equipos ya se vieron las caras en la finalísima de la temporada 2023-24, en la que los andaluces consiguieron subir de categoría. Ahora vuelven a cruzarse en el camino de un Class que disputará la ida el próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 18 horas, en Morón, y afrontará una semana después la vuelta en el Pabellón Siroko Sa Pedrera, el sábado 16, desde las 20.15 horas.

El conjunto dirigido por Josep Maria Berrocal, que afronta su primera temporada al frente del banquillo azulón, quiere seguir vivo en la lucha por alcanzar la segunda categoría del baloncesto nacional, el gran objetivo de la entidad isleña. Para llegar a la antesala de la ACB, sin embargo, todavía queda trabajo por hacer, aunque el equipo ya dio un importante golpe sobre la mesa tras doblegar al Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

El Class, con ganas de venganza ante un contrincante ya conocido

El siguiente obstáculo será el Morón, un rival que despierta recuerdos dolorosos en Sant Antoni. Los ibicencos buscarán una revancha deportiva ante el conjunto andaluz, que les eliminó hace dos temporadas en una eliminatoria marcada por el drama y la polémica. Los de Sant Antoni perdieron la ida en Sevilla y necesitaban una remontada de diez puntos en la vuelta para pasar de ronda. Se quedaron cerca, ya que ganaron por siete puntos (83-76), pero los pitiusos protestaron una acción que acabó siendo clave: el mítico jugador del Class Daniel de la Rúa lanzó un triple sobre la bocina que fue obstaculizado en falta por Luis Parejo, aunque los colegiados López Lecuona y Betanzos García no señalaron infracción.

El Morón accedió al play-off como quinto clasificado del Grupo Oeste de Segunda FEB y en la primera eliminatoria superó al Proinbeni UPB Gandía. Por su parte, el Class Sant Antoni llegó a la fase de eliminatorias tras proclamarse subcampeón del Grupo Este y confirmó su buen momento en la ronda inaugural del play-off, en la que doblegó con autoridad al Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

El equipo ibicenco se impuso primero en tierras extremeñas por 72-84, el pasado 24 de abril, y reafirmó las excelentes sensaciones de la ida en la vuelta, en la que no dio opción a su oponente y venció con contundencia por 93-61.

Quinta promoción de ascenso consecutiva

El club pitiuso buscará hacer realidad el sueño de subir a Primera FEB. Cabe recordar que esta es la quinta temporada consecutiva en la que disputa la promoción de ascenso. Sin embargo, aún no ha logrado la hazaña. Al margen de la ya mencionada y fatídica eliminación ante el Morón, el Class ha sufrido otros reveses en el play-off. En la temporada 2021-22 se midió al Reina Yogur Clavijo, que resolvió la serie a su favor al imponerse en los dos encuentros. Un año después, en la campaña 2022-23, el Sant Antoni, tal y como informó Diario de Ibiza, finalizó cuarto, con 18 triunfos y 8 derrotas. Su rival en la primera ronda del play-off fue el Clínica Ponferrada, que también le cerró el paso con dos victorias.

Por otro lado, cabe recordar que el 31 de julio del año pasado el Class decidió no presentar su candidatura a la plaza libre en Primera FEB. De esta forma, el club optó por no intentar siquiera el ascenso por la vía administrativa y señaló entonces: "No consideramos que hayamos perdido una oportunidad, sino que es demorar un poco en el tiempo lo que creemos que es inevitable. El club va a estar en Primera FEB en breve". Ahora, el equipo tiene ante sí una nueva oportunidad para demostrarlo sobre la pista y acercarse a ese ascenso que la entidad considera cuestión de tiempo.