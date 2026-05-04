Lluís Colomé se impone en la categoría de Pesados en la segunda prueba del Campeonato de España de Windsurfer

El windsurfista del Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) Lluís Colomé se proclamó campeón de la categoría C, correspondiente a Pesados, en la segunda prueba del Campeonato de España de Windsurfer, disputada este fin de semana en aguas gallegas.

La competición, organizada por el Real Club Náutico de La Coruña, estuvo condicionada por la falta de viento, lo que impidió completar el programa previsto. De las nueve mangas inicialmente programadas, solo pudieron disputarse cinco. La jornada del viernes fue la más productiva, con tres pruebas celebradas, mientras que el sábado, 2 de mayo, se completaron otras dos, incluida la Long Distance. El domingo, 3 de mayo, en cambio, las condiciones meteorológicas impidieron que los participantes volvieran al agua.

La competición también exigió un importante esfuerzo a los regatistas, principalmente durante la jornada sabatina, marcada por un fuerte chubasco en plena prueba y por unas condiciones más duras de lo esperado, con frío intenso en el mar.

La prueba reunió a 58 participantes

En cuanto a Colomé, este no sólo logró imponerse en su categoría, sino que además firmó un meritorio quinto puesto en la clasificación general, en una prueba que reunió a 58 participantes. También representó al Club Nàutic Sant Antoni el director deportivo de la entidad, Enrique Mas, que finalizó sexto en categoría C y vigesimocuarto en la general.

Tras las pruebas celebradas en Lanzarote, a finales de enero, y en A Coruña, el Campeonato de España de Windsurfer continuará ahora con otras seis citas pendientes en el calendario.