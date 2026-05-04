Asier Martínez regresa a Ibiza para retarse a sí mismo en las vallas del Meeting Toni Bonet

El Meeting Toni Bonet de Ibiza volverá a reunir en la isla a varios de los grandes nombres del atletismo nacional. Entre ellos estará Asier Martínez, uno de los principales atractivos de la cita, que regresará por tercer año consecutivo a las pistas Sánchez y Vivancos de Can Misses para disputar una de sus especialidades coincidiendo con en el arranque de la temporada estival.

El vallista pamplonés afronta la competición, integrada en el Continental Tour de World Athletics y que impulsa el Consell de Ibiza, como un primer test al aire libre tras una pista cubierta de resultados prometedores. Martínez busca recuperar la versión que le llevó a proclamarse campeón de Europa y bronce mundialista en 2022, además de finalizar sexto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ibiza ya fue un escenario propicio para él en 2024, cuando firmó un registro de 13.29 en los 110 metros vallas, una marca que le situó entre los mejores especialistas europeos del momento.

Principales rivales de Asier Martínez

En esta edición, Martínez tendrá como uno de sus grandes rivales al mallorquín de origen cubano Daniel Castilla, uno de los vallistas emergentes del panorama nacional. Campeón de España en categorías inferiores y bronce absoluto en el Nacional short track de 2023 en 60 metros vallas, Castilla cuenta con una mejor marca de 13.70 en los 110 metros vallas, conseguida en 2024.

Asier Martínez y Daniel Castilla se suman a María Vicente entre las primeras estrellas confirmadas de una edición que llega con novedades. El Meeting Toni Bonet se celebrará este año en horario matinal, a partir de las 12.30 horas, con un programa que incluirá pruebas de longitud, 800, 400, 1.500 y 100-110 metros vallas, además de carreras locales para jóvenes atletas sub10 a sub14.