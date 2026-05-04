El AD Ibiza Footvolley hace historia con su primer podio en la Liga Nacional de Footvolley

El footvolley ibicenco está de enhorabuena ya que vivió, el pasado fin de semana, una jornada histórica en Platja d’en Bossa. Néstor Wanes y el 'Apache' lograron el primer podio de AD Ibiza Footvolley en la Liga Nacional, un resultado que confirma el crecimiento de este deporte en la isla y que fue celebrado con entusiasmo por sus seguidores.

La etapa inaugural de la competición reunió a numerosos aficionados en la emblemática playa ibicenca, que disfrutaron de una jornada marcada por el espectáculo, la intensidad y el alto nivel competitivo. El podio conseguido por la pareja local supone un hito para el club y refuerza el papel de Ibiza dentro del circuito nacional.

Mike Elias y Daine Morris repitieron triunfo

En la categoría Oro, Mike Elias y Daine Morris volvieron a coronarse por segundo año consecutivo en Platja d’en Bossa, confirmando su dominio en la Liga Nacional de Footvolley.

La competición continuará ahora en próximas sedes, pero el estreno de la temporada deja una noticia especialmente relevante para la isla: Ibiza ya tiene su primer podio nacional de la mano de AD Ibiza Footvolley.