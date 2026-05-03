La SD Ibiza gana pero desciende a Tercera RFEF

La SD Ibiza desciende a Tercera RFEF. Los rojillos cumplieron al ganar (3-1) ante el Poblense. Sin embargo, los resultados de sus rivales directos en la lucha por la permanencia no acompañaron y, con ello, los ibicencos se despiden de Segunda RFEF.

Para afrontar el dramático duelo, Raúl Casañ tan solo introdujo dos novedades en el equipo titular en relación con el once presentado hace una semana ante el Andratx. Así, el carrilero Raúl Castro y el extremo Javi Cabezas empezaron de inicio. Lo hicieron en detrimento del lateral zurdo Adrián López y del experimentado central Tomás Bourdal.

La SD Ibiza necesitaba ganar sí o sí y esperar que algunos de sus rivales directos pinchasen. Sin embargo, la jornada no pudo empezar peor para los rojillos, ya que a los cuatro minutos el Poblense se adelantó en el marcador. Una falta directa ejecutada a la perfección por Dani Nieto desde unos 30 metros puso el 0-1 en el Municipal de Sant Rafel. El tiro entró cerca de la escuadra defendida por Joan Pol. El meta local poco pudo hacer para evitar la diana visitante.

Por si fuera poco, las noticias que llegaban a Sant Rafel de los otros duelos de la jornada eran de todo menos positivas, ya que sus dos rivales directos en la lucha por la salvación tardaron poco en adelantarse en sus correspondientes choques. La UE Olot hacía el 1-0 al Valencia Mestalla y el Castellón B hacía lo propio ante el Girona B.

La mejor noticia para los pitiusos, por extraño que pueda sonar, era el resultado. El Poblense perdonaba y los locales sobrevivían. Joan Prohens estuvo cerca de hacer el 0-2, aunque Pol, gracias a una excelente intervención, lo evitó. Poco después, Toni Penyafort se quedó con la miel en los labios, ya que su potente chut se fue rozando el poste.

Tras aguantar el arreón del club pobler, los de Casañ lograron igualar la contienda en lo que era prácticamente su primera aproximación ofensiva. Javi Cabezas, a puerta vacía, puso el 1-1 tras aprovechar un rechace del meta del Poblense, Felquin Cruz.

Imagen de un lance del juego del duelo entre la SD Ibiza y el Poblense. / Vicent Marí

Tras el 1-1, el partido bajó un poco las revoluciones. El ritmo ya no era tan frenético, situación que parecía beneficiar, a juzgar por lo visto en los primeros compases, a los locales. Estos intentaban la remontada, aunque sin excesivo peligro. Carlos Gilbert trataba de hacer el 2-1, aunque su disparo se fue fuera. Misma suerte corrió su compañero Fernando Vargas.

Pasaban los minutos y el electrónico seguía sin moverse. Eso sí, el Poblense, en el 32, casi se vuelve a adelantar. Nieto sacó a relucir, de nuevo, su enorme calidad, aunque esta vez lo hizo desde un córner. Su lanzamiento directo desde la esquina se fue al travesaño.

El empate seguía en Ibiza y, a unos 300 kilómetros, el Castellón B prácticamente sentenciaba su partido al hacer el 2-0 ante el Girona B y, posteriormente, el 3-0. La mañana no invitaba al optimismo para Sa Deportiva, que se veía con más de un pie y medio en Tercera RFEF.

A falta de dos minutos para el descanso, la SD Ibiza dio la vuelta al partido. Un gran centro lateral de Cabezas fue remachado en boca de gol por Gilbert, quien, libre de oposición, anotó, de cabeza, el 2-1.

La SD Ibiza remontó y se marchó al descanso con el resultado de 2-1

La SD Ibiza se marchó al túnel de vestuarios con la tranquilidad de estar haciendo, momentáneamente, los deberes. Sin embargo, era insuficiente. Necesitaban un milagro. Las esperanzas estaban en aguantar el resultado en Sant Rafel y esperar a que el Valencia Mestalla les diese una mano y remontase al Olot o que el Girona B hiciese un milagro y remontase el duelo.

La reanudación empezó sin nada reseñable en Sant Rafel, pero sí en el feudo del Castellón B, que veía cómo encajaba dos goles del filial gironí antes de los cinco minutos tras la reanudación. Un gol más del Girona B sacaba del descenso directo a la SD Ibiza.

El segundo tiempo fue una especie de pacto de no agresión entre los dos contrincantes. El Poblense, que jugó con bastantes suplentes, no parecía estar muy por la labor de ir a por el empate. Por su parte, la SD Ibiza dominaba, aunque sin demasiadas ocasiones. Eso sí, parecía mucho más cerca el 3-1 que el 2-2.

El Poblense, con el paso de los minutos, introdujo cambios y, con ello, mejoró bastante su juego. Muy cerca estuvo de empatar en el minuto 82, pero Pol se empleó a fondo y evitó el empate.

El resultado aún se movió en el feudo de Sa Deportiva, ya que Vargas anotó el definitivo 3-1. Sin embargo, hubo poco que celebrar, dado que al final tanto el Castellón B como el Olot ganaron sus respectivos encuentros y, con ello, se certificó el descenso de la SD Ibiza. A pesar del descenso, los rojillos se marcharon aplaudidos por su afición.