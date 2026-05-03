El Inter Ibiza y la SD Formentera dicen adiós al ‘play-off’ de ascenso

El Inter Ibiza dice adiós al sueño de la promoción para subir a Segunda RFEF. El conjunto azulón, una de las revelaciones del grupo XI de Tercera RFEF, perdió por la mínima (0-1) ante un rival directo en la lucha por el ascenso como el Llosetense, que precisamente delimita la zona de ‘play-off’. Sin embargo, con la victoria de la escuadra mallorquina, los azulones se quedan sin opciones matemáticas de disputar la promoción de ascenso.

El encuentro, correspondiente a la trigésimo tercera jornada del campeonato doméstico, se decidió gracias al gol de Kevin García en el minuto 75. Precisamente, García fue expulsado por doble amarilla en el tiempo de descuento del segundo tiempo. A pesar de contar con un jugador más en los últimos compases del duelo, los interistas fueron incapaces de puntuar.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Carlos Fourcade concluye la jornada en séptima posición y afrontará el último duelo de la fase regular sin nada importante en juego más allá del orgullo y de tratar de arrebatarle la sexta plaza a la SD Formentera, que derrotó, con sufrimiento, por 3-1 al Cardassar gracias a los tantos de Gianluca Vaccarini (minuto 35), Alberto Górriz (minuto 87) y Adrián Oancea (minuto 89).

El triunfo de los formenterenses tuvo un sabor bastante amargo. Y es que, con la victoria del Llosetense, también se han quedado sin ninguna opción de jugar la promoción de ascenso a la cuarta categoría del fútbol nacional. Los rojinegros debían ganar obligatoriamente y esperar una derrota de los blanquinegros para llegar con vida a la última jornada, en la que se enfrentaban justamente al combinado mallorquín. Sin embargo, no se dio en el municipal de Can Cantó el resultado que les interesaba y tendrán que esperar, como mínimo, un año más para tratar de ascender. Cabe recordar que la SD Formentera no milita en Segunda RFEF desde la temporada 2023-2024.

La SD Formentera, que ha pagado muy caro su mal inicio de campaña, concluirá la fase regular como uno de los equipos más en forma del grupo. Los números lo corroboran: de los últimos diez encuentros ligueros, ha ganado siete, ha empatado dos y ha perdido uno. En otras palabras, ha conseguido 23 de los últimos 30 puntos disputados. Aunque no jugará la promoción de ascenso, la victoria ante el Cardassar tiene varias lecturas positivas, como que prolonga a cuatro su racha de victorias consecutivas como local.

Derrota de la Peña Deportiva

Por su parte, el otro representante pitiuso de la categoría que jugó en la jornada dominical, la Peña Deportiva, perdió por 2-1 en su visita al feudo del Santanyí. Cabe recordar que el club de la Villa del Río afrontaba el choque sin demasiada presión, ya que, independientemente del resultado que se diera, los pupilos de Ramiro González no podían escalar ni caer posiciones en la tabla clasificatoria. Ya sabían que jugarían la promoción de ascenso como terceros clasificados del grupo balear.

El gol del jugador peñista Ander Montori, que ya suma 14 dianas en lo que va de temporada, fue insuficiente para evitar la primera derrota de la Peña Deportiva desde la llegada al banquillo de González, que, antes del choque ante el Santanyí, llevaba un balance de dos victorias, dos empates y cero derrotas.