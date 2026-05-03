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Fútbol pitiuso

La UD Ibiza B gana la final pitiusa y mantiene vivo el sueño del ascenso a Tercera RFEF

Los celestes vencen al Sant Rafel por 1-3 en la final pitiusa de la promoción y jugarán ahora contra el campeón de Menorca

La UD Ibiza B mantiene vivo el sueño para subir a Tercera RFEF.

La UD Ibiza B mantiene vivo el sueño para subir a Tercera RFEF. / J.A. Riera

Aarón Benet Parrot

Aarón Benet Parrot

Ibiza

La UD Ibiza B vence en la final pitiusa de la promoción de ascenso a Tercera RFEF tras doblegar al CF Sant Rafel por 1-3 y, con ello, el filial celeste mantiene vivo el sueño de subir a la quinta categoría del fútbol español.

La UD Ibiza B fue la que abrió la lata en la eliminatoria a partido único disputada en el feudo del CF Sant Rafel, con un gol del capitán del conjunto celeste, Sandro, en el minuto 33. Sin embargo, el Sant Rafel reaccionó de inmediato y logró el empate tan solo dos minutos después. El 1-1 fue obra de Brandom Martínez.

Tras el empate, los celestes volvieron a golpear rápidamente y se pusieron de nuevo por delante en el marcador con un gol de Pablo Pugliese en el minuto 39, resultado con el que se llegó al descanso.

Lo que le queda a la UD Ibiza B para subir de categoría

En el segundo tiempo, la UD Ibiza B sentenció el choque gracias al gol de Nacho Rosillo en el minuto 78. De este modo, el conjunto dirigido por Sergio Cirio, leyenda de la UD Ibiza, se verá ahora las caras con el campeón de Menorca en una eliminatoria a doble partido.

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Y es que el camino hacia el ascenso es largo y complejo, ya que, en caso de superar esta ronda, los celestes aún tendrían que disputar dos eliminatorias más, también a doble partido: una semifinal ante el tercer clasificado de Mallorca y la gran final por el ascenso.

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