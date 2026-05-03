El ibicenco Álex Díaz firma un triplete de medallas en la élite paralímpica de tenis de mesa

Álex Díaz sigue escribiendo páginas doradas para el deporte pitiuso. El primer ibicenco en disputar unos Juegos Paralímpicos firmó una actuación de altísimo nivel en el circuito internacional tras colgarse tres medallas en apenas unos días entre el ITTF World Para Challenger de São Paulo y el de Podgorica.

El palista ibicenco arrancó su periplo en Brasil, donde volvió a demostrar su fiabilidad en la modalidad de dobles. Junto a Marlon López, Díaz se subió al podio tras conquistar la medalla de bronce en la categoría MD18. La pareja hispana firmó un gran torneo, superando con autoridad los cuartos de final tras imponerse por 3-0 (16-14, 12-10 y 11-6) a Leibovitz y Watson. En semifinales, cedieron ante los japoneses Abe e Iwabuchi (1-3), en un duelo competido que les dejó a las puertas de la final.

Sin apenas margen para el descanso, el ibicenco puso rumbo a Podgorica, donde volvió a dejar su sello. En dobles masculinos (MD18), formando pareja con Su Jin Sian, Díaz repitió bronce tras un torneo muy sólido. La dupla superó la fase de grupos con dos victorias y una derrota, y protagonizó una gran remontada en cuartos ante Mitev y Karpov (3-2), levantando un 0-2 en contra. Ya en semifinales, cayeron por 1-3 ante la potente pareja ucraniana formada por Lev Kats y Ivan Mai, vigentes campeones mundiales y europeos.

Pero el gran golpe lo dio en dobles mixtos. Junto a María Migueles, Álex Díaz se proclamó campeón en la categoría XD17 tras completar un torneo prácticamente perfecto. La pareja española dominó con autoridad la fase de grupos, con dos victorias por 3-0 ante rivales de Bulgaria y Kazajistán, antes de superar una semifinal de máxima exigencia ante Bartelink Groeneveld y Van Hoof (3-2). En la final, no dieron opción y cerraron el oro con un contundente 3-0 ante una pareja neutral.

Tres medallas en dos torneos internacionales que confirman el excelente momento de forma de Álex Díaz, cada vez más asentado en la élite del tenis de mesa paralímpico. Un rendimiento que no solo habla de resultados, sino de consistencia, crecimiento y ambición en el más alto nivel competitivo.