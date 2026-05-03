Dina Hamri conquista el bronce en su debut internacional en la Copa de Europa de judo

La judoka del Club de Judo Sant Jordi, Dina Hamri, logró en la jornada del sábado una meritoria medalla de bronce en la Copa de Europa celebrada en Tbilisi (Georgia), en la categoría de -48 kg, firmando así un debut internacional soñado. La competición no comenzó de la mejor manera para la deportista ibicenca, que cayó en octavos de final en un combate muy igualado ante la georgiana Natali Iashvili, resuelto en la técnica de oro tras un intenso duelo.

Lejos de venirse abajo, Dina supo rehacerse con carácter y determinación en la repesca. En su primer combate, superó con autoridad a la rusa Alina Misiutkina por ippon. Posteriormente, en la segunda ronda de repesca, se impuso a la griega Evgenia Komporozou en un combate muy exigente que volvió a decidirse en la técnica de oro, esta vez con un yuko a favor de la judoka del Sant Jordi.

Ya en el combate por la medalla de bronce, Dina se enfrentó a la rusa Zarina Tsakulova, a la que derrotó en otro combate de máxima igualdad, nuevamente resuelto en la técnica de oro por yuko, certificando así una actuación sobresaliente.

La participación del Club de Judo Sant Jordi en la competición continuó en la jornada del domingo con la actuación de Adriana Ferrer, reciente campeona de España en categoría cadete -70 kg, que venció en primera ronda a la georgiana Marta Kortiashvili y cayó eliminada en octavos de final ante la cabeza de serie número 3, la griega Maria Eleni Papaioannou, sin poder acceder a la repesca.

Tanto Dina Hamri como su compañera de equipo, Adriana Ferrer, volverán a la competición internacional los próximos 23 y 24 de mayo en la Copa de Europa de Faro (Portugal). Un nuevo éxito que refuerza el excelente momento del judo ibicenco y del Club de Judo Sant Jordi en el panorama nacional e internacional.