El Trasmapi se despide de Ibiza con una victoria de carácter en un final de infarto

El Trasmapi HC Eivissa se despidió este sábado de su afición con una victoria de orgullo. El conjunto de Geno Tilves superó por la mínima (25-24) al BM Base Oviedo en Sa Blanca Dona en un partido en el que los ibicencos fueron a remolque durante muchos minutos, pero que supieron resolver en el último suspiro.

No había nada en juego para los locales en términos clasificatorios, pero sí para un Oviedo que se jugaba la vida por evitar el ‘play-out’ de permanencia. Y eso se notó desde el inicio. El conjunto asturiano salió más metido, más intenso, y aprovechó la falta de tensión competitiva de un Trasmapi algo frío para tomar las primeras ventajas (3-5, min. 10), lo que obligó a Tilves a parar el partido.

A los ibicencos les costó encontrar soluciones ante una defensa visitante muy física, incómoda, que dificultó cada ataque local. Con el paso de los minutos, el Trasmapi mejoró, empezó a encontrar ventajas en el uno contra uno y a circular mejor el balón, pero la reacción fue intermitente. Varias pérdidas consecutivas y falta de acierto en momentos clave devolvieron la iniciativa a un Oviedo que castigó cada error y se marchó al descanso con tres goles de ventaja (10-13).

Reacción ibicenca en la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, el equipo pitiuso dio un paso al frente. Subió el nivel defensivo, Broto apareció con varias intervenciones de mérito y el Trasmapi encontró su mejor versión a campo abierto, corriendo y castigando al contragolpe. En apenas cinco minutos, los locales igualaron y el partido volvía a empezar.

Pero el Oviedo no se descompuso. Con la urgencia como combustible, volvió a apretar en defensa y logró frenar el impulso local, devolviendo el encuentro a un escenario de máxima igualdad. El duelo entró en los últimos diez minutos con todo por decidir y con una mínima ventaja visitante (20-21), en un intercambio constante de golpes.

Ahí emergieron las porterías. Broto, por un lado, y Gamallo, su homólogo visitante, por otro, sostuvieron a sus equipos con paradas de mucho mérito. El Trasmapi logró empatar a falta de un minuto y, tras una defensa sólida, logró bola para ponerse por primera por delante en todo el partido.

Tilves pidió tiempo muerto para diseñar el ataque decisivo. Y no falló. Karlos Rubio apareció en el momento clave para poner por delante por primera vez a los ibicencos a falta de treinta segundos. El Oviedo tuvo una última oportunidad para rascar un punto, pero se encontró con un Broto imperial, que cerró la portería y dejó los dos puntos en Ibiza.