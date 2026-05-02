La SD Ibiza se aferra al milagro de la salvación

La SD Ibiza buscará el milagro de la salvación este domingo, desde las 12 horas, ante el Poblense. Los rojillos deben ganar sí o sí en el Municipal de Sant Rafel ante el cuadro balear y esperar que pinche algún rival directo en la lucha por la permanencia en el grupo III de Segunda RFEF para certificar la salvación o, al menos, evitar el descenso directo a Tercera RFEF.

El conjunto dirigido por Raúl Casañ afronta el último duelo de la fase regular con 37 puntos en 33 encuentros. Así, se encuentra a dos puntos del Castellón B, que marca la zona de ‘play-out’, y también a dos de la UE Olot, que delimita la ansiada salvación.

A pesar de ello, la condición de local y el hecho de que el Poblense, la gran revelación del grupo, afronte el choque sin nada importante en juego son dos factores que juegan a favor de los intereses del club pitiuso. Y es que, pase lo que pase sobre el césped del Municipal de Sant Rafel, el conjunto balear concluirá la fase regular en la tercera posición, que da acceso a la promoción de ascenso a Primera RFEF.

La SD Ibiza acumula cinco partidos consecutivos sin ganar

Otro elemento que invita a la esperanza de los locales es el gran partido que cuajaron ante el Poblense en la primera vuelta, además, como visitantes. En aquel entonces, el cuadro de Sa Pobla era líder. No obstante, fue incapaz de derrotar a una SD Ibiza muy seria, que logró un valioso punto tras firmar un 0-0.

Sin embargo, la mala dinámica de resultados de Sa Deportiva en la fase decisiva del campeonato, en la que acumula cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, con un pobre balance de cero triunfos, dos empates y tres derrotas, es un elemento que no invita al optimismo en el conjunto rojillo. Tampoco lo es el hecho de que sus contrincantes directos por la salvación también se vean las caras ante equipos que, más allá de escalar alguna posición en la tabla clasificatoria —o, en algún caso, ni eso—, no tienen nada importante en juego.

"Se nos han escapado puntos en encuentros que podíamos haber ganado o empatado"

En la comparecencia previa al derbi autonómico, Casañ hizo autocrítca: "La verdad es que los últimos resultados que hemos obtenido no han sido positivos. No hemos estado al nivel y, en muchos partidos, sobre todo en los tramos finales, se nos han escapado puntos en encuentros que podíamos haber ganado o empatado. Ahora lo estamos pagando".

Tan solo quedan 90 minutos para decidir si la SD Ibiza seguirá un año más en Segunda RFEF, descenderá directamente o tendrá que jugarse su futuro en la cuarta categoría del fútbol español en una hipotética y fatídica eliminatoria a doble partido, conocida como promoción de descenso.

Sea como sea, la SD Ibiza debe hacer los deberes y esperar que se dé algún resultado favorable. En este sentido, cabe recordar que, en caso de empate a puntos con el Castellón B, los rojillos tienen el golaveraje ganado, ya que, aunque perdieron en Castellón por 2-1, vencieron en Sant Rafel por 3-1. En cambio, en el caso de la UE Olot ocurre lo contrario, ya que son los catalanes quienes tienen el golaveraje ganado a los ibicencos.