Sant Rafel y UD Ibiza B, partido de alto voltaje por el ascenso

CF Sant Rafel y UD Ibiza B se enfrentan este domingo (18 horas, Municipal de Sant Rafel) en la final pitiusa del ‘play-off’ de ascenso a Tercera RFEF. Un duelo con mucho en juego entre dos equipos que han demostrado ser los más sólidos en esta fase decisiva.

El conjunto rafeler accedió a esta ronda tras imponerse por la mínima (1-0) a la SD Formentera B, mientras que el filial celeste hizo lo propio tras asaltar Sant Antoni y eliminar al Luchador (1-2). El vencedor dará el salto a las eliminatorias interinsulares, donde le esperan tres rondas más, todas a doble partido, ante rivales de Menorca y Mallorca.