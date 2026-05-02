OFERTA DÍA DE LA MADRE
Fútbol
Sant Rafel y UD Ibiza B, partido de alto voltaje por el ascenso
Ambos equipos se miden en la final por el 'play-off' de ascenso a Tercera RFEF de Ibiza y Formentera
CF Sant Rafel y UD Ibiza B se enfrentan este domingo (18 horas, Municipal de Sant Rafel) en la final pitiusa del ‘play-off’ de ascenso a Tercera RFEF. Un duelo con mucho en juego entre dos equipos que han demostrado ser los más sólidos en esta fase decisiva.
El conjunto rafeler accedió a esta ronda tras imponerse por la mínima (1-0) a la SD Formentera B, mientras que el filial celeste hizo lo propio tras asaltar Sant Antoni y eliminar al Luchador (1-2). El vencedor dará el salto a las eliminatorias interinsulares, donde le esperan tres rondas más, todas a doble partido, ante rivales de Menorca y Mallorca.
- Ibiza se viste de gala para premiar a sus referentes deportivos
- La calculadora de la SD Ibiza para quedarse en Segunda RFEF un año más
- Cursos de hípica para escolares de Ibiza este verano: fechas y cómo apuntarse
- Arranca el camino más largo hacia Tercera RFEF
- El Class Sant Antoni doma al Cáceres y toma ventaja para la vuelta
- Mucho más que un partido de fútbol en Sant Jordi
- Cruel empate de la SD Ibiza que le aleja de la salvación
- Jordi Marí, kickboxer de Ibiza, agranda su leyenda con su décimo título de campeón de España: «Me da orgullo y satisfacción viniendo de donde venimos»