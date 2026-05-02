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Sant Rafel y UD Ibiza B, partido de alto voltaje por el ascenso

Ambos equipos se miden en la final por el 'play-off' de ascenso a Tercera RFEF de Ibiza y Formentera

Imagen del partido de semifinales entre el Luchador y la UD Ibiza B.

Imagen del partido de semifinales entre el Luchador y la UD Ibiza B. / JA RIERA

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

CF Sant Rafel y UD Ibiza B se enfrentan este domingo (18 horas, Municipal de Sant Rafel) en la final pitiusa del ‘play-off’ de ascenso a Tercera RFEF. Un duelo con mucho en juego entre dos equipos que han demostrado ser los más sólidos en esta fase decisiva.

El conjunto rafeler accedió a esta ronda tras imponerse por la mínima (1-0) a la SD Formentera B, mientras que el filial celeste hizo lo propio tras asaltar Sant Antoni y eliminar al Luchador (1-2). El vencedor dará el salto a las eliminatorias interinsulares, donde le esperan tres rondas más, todas a doble partido, ante rivales de Menorca y Mallorca.

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