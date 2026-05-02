Rafa Cabanillas vence en la 10ª edición de la Marnaton eDreams Formentera by Baleària

La 10ª edición de la MARNATON eDreams Formentera by Baleària se ha celebrado este sábado en las "espectaculares aguas turquesas" de Formentera. El primer evento del calendario de la Copa MARNATON eDreams, el "circuito de natación en aguas abiertas de referencia del país", ha vuelto a congregar a casi 1.000 nadadores y nadadoras que han disputado las distancias de ocho, cuatro y dos kilómetros de la "paradisíaca prueba", con llegada a Cala Saona.

Un Plan B de lujo

David Campà, director de MARNATON, ha explicado que “esta isla es un auténtico lujo, no solo por sus paisajes sino también porque nos ofrece planes alternativos en función de la meteorología. En esta ocasión, hemos optado por el Plan B debido al viento que soplaba de levante, lo que nos ha llevado a disputar la prueba en Cala Saona. Ha sido todo un acierto, y los participantes han podido disfrutar de un paisaje diferente al de otros años y un mar plano ideal para nadar”. Por otro lado, Campà ha añadido que "esta prueba es posible, y ha crecido como lo ha hecho, gracias al apoyo vital de Baleària, el Consell de Formentera y eDreams, así que estamos sumamente agradecidos y con muchas ganas de seguir viniendo".

En la prueba de ocho km, Rafa Cabanillas ha revalidado su victoria, quedando primero con un tiempo de 1:37:56. En segundo puesto a entrado el italiano Massimo Grisenti (1:44:12), seguido de Guille Matas (1:44:48). En categoría femenina, la victoria ha sido para Ona de Miguel (1:49:37), Mireia Gómez (1:59:53) que, además, es madre de la vencedora, y Carmen Crespo (2:01:46).

En la distancia media de cuatro km, la victoria absoluta ha sido para María del Mar Iban Baker (1:06:00), seguida muy de cerca de Naia Ibarrondo (1:06:02). El tercer puesto femenino lo ha completado Susanna Ashley (1:10:15). En categoría masculina el triunfo se lo ha llevado Albert Parilla (1:06:30), Rafael Reyes ha quedado segundo (1:08:16), y Paul Ziolkowski tercero (1:08:42).

Finalmente, en los dos km, Jan Porras ha subido a lo más alto del podio (0:27:38), acompañado de Dani Castellano (0:28:59) y Rafael García (0:29:01). En categoría femenina Nerea Sánchez ha sido la ganadora (0:31:47), Irati López ha quedado segunda (0:31:48) y Karla Rosell tercera (0:32:02).

El calendario de Marnatón tan solo acaba de empezar. En dos semanas, el 16 de mayo, el circuito continúa en Sitges con una nueva experiencia de fin de semana que constará de dos distancias, pruebas de relevos y Kids, Sunset Party en el Hotel ME Sitges y clase de yoga. Luego, la Copa se traslada a Begur el 6 de junio, el 27 de junio a Sant Feliu de Guíxols, el 19 de septiembre a Cadaqués, y finalmente el 10 de octubre a Ibiza, donde la Copa MARNATON eDreams cerrará una vez más la temporada.