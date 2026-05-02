El Inter Ibiza y la SD Formentera apuran sus opciones para el 'play-off'

El Inter Ibiza es una de las revelaciones del grupo XI de Tercera RFEF. A pesar de ser un recién ascendido, certificó la permanencia hace semanas y aún tiene la oportunidad de clasificarse, por primera vez en su historia, para la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Para ello, los azulones deben hacerse con los tres puntos en su duelo en casa ante el Llosetense, que se disputa este domingo, a las 12 horas, y que precisamente delimita la zona de ‘play-off’.

El conjunto ibicenco, que afronta el duelo con 50 puntos, se encuentra a solo cuatro del Llosetense. De este modo, en caso de victoria, los pitiusos llegarían a la última jornada con serias opciones de concluir la fase regular como quintos clasificados.

La SD Formentera debe vencer sí o sí para no decir adiós al 'play-off'

Uno de los posibles beneficiados del partido entre interistas y llosetenses es la SD Formentera. Eso sí, los formenterenses, con 48 unidades en el casillero, tienen pocas opciones de acabar la liga en el top 5. Sin embargo, quieren apurar sus posibilidades. Para ello, deben vencer este domingo, desde las 12 horas, al Cardassar y esperar que el Llosetense pierda ante el Inter Ibiza.

En caso de que se den esos dos supuestos, el cuadro dirigido por Maikel Romero debería doblegar al Llosetense en la última jornada del campeonato y esperar que el Inter Ibiza pierda o empate en su encuentro en el feudo del Constància.

Por su parte, la Peña Deportiva afronta su visita al Santanyí, también el domingo a las 12 horas, con la mente puesta en el ‘play-off’. Los peñistas son terceros y, con la disputa de la promoción de ascenso más que certificada —a la espera de conocer el rival—, ya no pueden ascender matemáticamente de manera directa, al estar a 15 puntos del liderato cuando tan solo quedan seis por disputarse. Además, ni siquiera pueden escalar ni bajar posiciones en la tabla clasificatoria, ya que, pase lo que pase, concluirán la fase regular como terceros.

Por su parte, la SD Portmany tampoco tiene nada importante en juego ante la UD Collerense, más allá del orgullo. Los rojillos, ya descendidos matemáticamente, buscarán acabar la temporada lo mejor posible.