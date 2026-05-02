El Gasifred pierde una oportunidad de oro para engancharse en la lucha por la promoción de ascenso

El Gasifred Atlético se dejó dos puntos ante el Barça Atlètic, que empató a falta de 35 segundos para el final del encuentro. Con el 2-2 final, el conjunto azulón se complica la vida, ya que desperdició una oportunidad de oro para engancharse de lleno a la lucha por el ‘play-off’.

El Barça Atlètic se adelantó en el marcador en el minuto 5, cuando un trallazo del dorsal 16 desde fuera del área, tras un saque de banda de los visitantes, se marchó al fondo de la red local.

Tras ello, los azulgranas parecían cómodos sobre el parqué de sa Blanca Dona. Sin embargo, no tradujeron ese dominio en más goles, para alivio de los isleños.

Con ventaja mínima de los catalanes, el Gasi sacó rédito, en el minuto 10, de una jugada a balón parado. Hugo Alonso ejecutó una falta lateral con un pase directo a Faly, quien disparó con mucha fuerza a portería. Su buen remate sirvió para poner la igualdad en el electrónico.

El 1-1 dio otro aire al partido, que entró en un ritmo frenético del que salieron beneficiados los pupilos de José Fernández. Así, poco después del empate, dieron un fuerte golpe sobre la mesa. El cancerbero local, Raúl Sánchez, uno de los mejores jugadores del primer tiempo, estuvo atento y lanzó un balón con la mano directo a Moreno, quien marcó de volea y culminó, provisionalmente, la remontada.

Con el ajustado resultado de 2-1, los dos conjuntos se marcharon al túnel de vestuarios. Era el momento de reponer energías tras el enorme esfuerzo realizado por ambos equipos. El Gasi se impuso en el primer acto gracias al buen hacer colectivo, aunque uno de los protagonistas indiscutibles durante los primeros 20 minutos fue el meta local, quien, además de propiciar una asistencia, realizó varias intervenciones de mérito que desbarataron las intentonas de los visitantes.

Tras el descanso, los dos conjuntos, que se encargaron de brindar a los espectadores un bonito duelo repleto de ocasiones de gol, volvieron al ruedo. Aún había mucho por disputarse y, por ello, los ibicencos no podían dormirse en los laureles: debían darlo todo para no perder el último tren hacia la promoción de ascenso a Primera División de fútbol sala.

El segundo tiempo estuvo marcado por una gran igualdad entre los dos conjuntos. Ambos equipos fueron a por más. Sin embargo, los dos cancerberos realizaron un excelente partido, lo que impidió que hubiera más tantos en el choque.

El Gasi estuvo a nada de empatar en la última jugada del partido

Aunque los dos conjuntos tuvieron oportunidades para marcar en el segundo tiempo, el filial azulgrana fue, para lamento de la hinchada local, el único que logró ver portería. Cuando el encuentro se acercaba a su fin, el Gasi, tras mucho remar, se veía con tres puntos de oro con los que seguir soñando con el ascenso. Sin embargo, a falta de medio minuto para el final, los isleños sufrieron un jarro de agua fría cuando el Barça Atlètic puso el definitivo 2-2 tras culminar una buena jugada colectiva.

Tras el empate, a pesar de que quedaban escasos segundos por disputarse, el Gasi estuvo muy cerca de rozar la hazaña por partida doble. Primero, Ramón Vargas se topó con una buena intervención del meta rival y, posteriormente, el propio Vargas, en la última jugada del partido, envió un balón al travesaño.

Al final, la suerte no estuvo del lado de los locales, que sumaron un punto mucho más agrio que dulce.