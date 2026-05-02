El Class Sant Antoni elimina al Cáceres y mantiene vivo el sueño del ascenso

El Class Bàsquet Sant Antoni seguirá peleando por el ascenso a la Primera FEB. El equipo ibicenco eliminó este sábado al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, tras ganar (93-61) en el partido de vuelta de la primera eliminatoria disputado en el Pabellón Siroko Sa Pedrera. El bloque entrenado por Josep Maria Berrocal ya había golpeado primero en tierras cacereñas, de donde traía una ventaja de +12. Pero la exhibición en la isla fue aún mayor. Ahora, los sanantonienses esperan rival en la segunda ronda.

En el deporte, las sensaciones son clave. El Class jugó como un gran equipo, como un bloque granítico, con todos sus jugadores en órbita. Pero con los pívots Emil Stoilov y Nikola Zizic con un 21 de valoración ambos. Además del festival anotador, el trabajo defensivo fue brutal. Dejar en 61 puntos a un equipo con tanta pólvora como el Cáceres no es fácil.

Los baleares salieron como un ciclón, con un 7-0 gracias a cinco puntos de Stoilov y dos de Gómez. Pudieron ser muchos más, porque los locales desaprovecharon varias acciones de ataque frente a un adversario que estuvo casi cuatro minutos sin anotar. La primera canasta para los peninsulares fue de Lafuente, para aliviar a los suyos con el 7-2.

El Class Sant Antoni se mostró contundente de principio a fin

Sin embargo, los de Berrocal siguieron a lo suyo. Johnson, que fue el mejor en la ida, empezó a aparecer. El escolta estadounidense castigó el aro de los cacereños. Stoilov continuó haciendo daño bajo la pintura y los sanantonieses se escaparon hasta el 16-6. Jacinto Carbajal, entrenador del Cáceres, tuvo que pedir tiempo muerto para frenar la embestida ibicenca.

En la reanudación, los visitantes tomaron aire con un triple de Mazaira (16-9), pero el Sant Antoni siguió fuerte en defensa y preciso en ataque. Sin apuros, los ‘portmanyins’ se llevaron el primer cuarto con comodidad y solvencia (22-13).

En el arranque del segundo acto, dos libres encestados por Leveque pusieron el 22-15. Sin embargo, el Class fue letal con el tiro exterior. A base de triples (Blat, Solarin y Gantt, uno cada uno), los locales dinamitaron la línea de flotación del Cáceres, escalando el marcador hasta el 36-19. Carbajal lo tuvo que parar de nuevo. El técnico no encontraba soluciones.

Con Stoilov descansando, fue Zizic quien tomó el relevo en el juego interior. El montenegrino puso trabajo y puntos para mantener a los suyos dominando con claridad. Aunque entre Lafuente y Mendes reactivaron a un Cáceres que se acercó a 12 (40-28). Para evitar sustos, Berrocal pidió tiempo. Refrescadas las ideas, el Class volvió a ser destructivo desde la línea de 6,75 metros. Triples de Gómez y Paz. A los que se unieron dos libres anotados por De la Rúa para un 8-0 que catapultó a los isleños hasta el 48-28. Todo iba de dulce.

Los extremeños estaban tocados, pero entre Mazaira y Lafuente (este último con seis puntos) agarraron a su equipo a la pista (48-36). Sin embargo, un triple de Gantt, un exjugador del Cáceres, puso de nuevo las cosas en su sitio (51-36). Así se llegó al descanso, ya que nadie anotó más en las siguientes posesiones.

El tercer cuarto comenzó con un triple de Gómez (54-36). Toda una declaración de intenciones. Porque el Class fue una apisonadora que jugó sin contemplaciones. Los de Berrocal apretaron y, con un triple de Johnson sobre la bocina, se escaparon hasta el +22 (63-41). Espectacular. Fue un quiero y no puedo de los cacereños, que se vieron 72-45 en la recta final. Una máxima ventaja que se quedó en 72-48 al acabar el periodo.

El último cuarto ya estaba visto para sentencia. El Class no levantó el pie y acabó cerrando, de forma magistral, con un contundente 93-61, su pase a la siguiente ronda del ‘play-off’ de ascenso a la Primera FEB. El sueño sigue muy vivo. De momento, no hay vacaciones.