Última función para el Trasmapi HC Eivissa en Sa Blanca Dona

Un último triunfo en casa para poner el broche a una gran temporada. Ese es el objetivo del Trasmapi HC Eivissa, que recibe este sábado (19 horas, Sa Blanca Dona) al BM Base Oviedo en el que será el último partido de los ibicencos ante su afición.

El equipo de Geno Tilves, sexto clasificado con 32 puntos, se quedó sin opciones de luchar por el play off de ascenso el pasado fin de semana tras caer con honor ante el Burgos. Sin presión clasificatoria, el conjunto pitiuso afronta ahora un duelo con el único aliciente de cerrar el curso en casa con buenas sensaciones y premiar a su gente.

Enfrente estará un Oviedo que llega con urgencias. El conjunto asturiano se encuentra un punto por encima del Contazara Zaragoza, equipo que marca las posiciones de play out, por lo que necesita sumar para sellar la permanencia cuanto antes. Además, aterriza en la isla en un buen momento de forma, tras encadenar dos victorias consecutivas.

El último partido en casa

Geno Tilves espera un partido exigente. "Es el último partido en casa y será especial por eso. El Oviedo consiguió sellar la permanencia ganando a Soria, pero todavía puede caer en play out, así que vendrán con la necesidad de sumar", explicó. El técnico ibicenco destacó el potencial del rival. "Son muy intensos, tienen una gran portería, mucho lanzamiento exterior y circulan rápido el balón. Es un equipo muy completo", analizó.

Aun así, el Trasmapi quiere despedirse como merece. "Trataremos de estar en partido hasta el final y ver si las circunstancias son mejores que el otro día y somos capaces de brindar a la afición los dos puntos", concluyó.