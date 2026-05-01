La última bala hacia el ‘play-off’ pasa por Sa Blanca Dona

Una final. No hay otra manera de definir lo que tiene por delante el Gasifred Atlético este sábado (16.30 horas, Sa Blanca Dona) ante el Barça B. Un partido a vida o muerte para un equipo que necesita ganar si quiere seguir soñando con el ascenso. El conjunto dirigido por José Fernández, octavo clasificado con 42 puntos, llega empatado con el filial blaugrana, aunque con un partido menos tras el aplazamiento ante el Melistar, que se disputará finalmente el próximo miércoles a las 20.45 horas. Una bala extra en la recámara, pero que de poco servirá si no se hace primero el trabajo en casa.

Los pitiusos están a cuatro puntos del Ciudad de Móstoles, equipo que marca los puestos de ‘play-off’, y afrontan el tramo decisivo del campeonato agarrándose a su fortaleza como local. Sa Blanca Dona ha sido un fortín durante toda la temporada, con solo dos derrotas en liga, un factor que vuelve a ser clave ante un rival de máximo nivel. Enfrente estará un Barça B peligroso, con talento, ritmo y jugadores que ya asoman en dinámica del primer equipo, pero que llega tras encadenar dos derrotas consecutivas. Un contexto que convierte el duelo en una oportunidad, o en un golpe casi definitivo si no se suma.

José Fernández no rehúye el escenario y espera un partido de alto nivel. "Nos visita un gran equipo, con jugadores técnicamente muy buenos y en dinámica con el primer equipo. Será un partido disputado, bonito de ver para el espectador, con dos equipos que quieren el balón y con un juego parecido", explicó en la previa. El técnico ibicenco tiene claro el camino: competir, mantener la línea y no fallar. "Tenemos que seguir con esta dinámica, tenemos ambición y queremos sumar tres puntos para alimentar el sueño de llegar a la última jornada con opciones de entrar en el ‘play-off’", aseguró. Porque ya no hay margen de error. El Gasifred está ante su última bala. Y pasa por Sa Blanca Dona.