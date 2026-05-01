El San Pablo-Eivissa sufre un descalabro en A Raña

El San Pablo-Eivissa tocó fondo en A Raña. El conjunto de Sergio Oruj sufrió un duro correctivo este viernes tras caer goleado por 9-1 ante un Marín Futsal que no tuvo piedad y que dejó el partido sentenciado antes del descanso con un demoledor 7-0.

Las ibicencas firmaron una de las peores actuaciones de la temporada en un encuentro aplazado de la jornada 17 que se convirtió en una auténtica pesadilla desde el primer minuto. Superadas en intensidad, en ritmo y en cada duelo individual, las pitiusas nunca encontraron la manera de meterse en el partido ante un rival que demostró por qué ocupa la tercera plaza de la clasificación.

El arranque ya fue un aviso de lo que estaba por venir. Marín salió en tromba, presionando alto y castigando cada pérdida del conjunto ibicenco. En apenas unos minutos, el marcador comenzó a inclinarse con los goles de Bibiana y Cecilia, que lideraron el vendaval ofensivo de las gallegas. A ellas se sumaron Lucía, Pilar y Anna (con un doblete) para completar una primera parte para el olvido del San Pablo-Eivissa, completamente desbordado y sin capacidad de reacción.

El 7-0 al descanso reflejaba a la perfección lo visto sobre la pista: un equipo arrollador frente a otro superado en todas las facetas del juego. Sin orden defensivo, sin claridad en ataque y sin capacidad para frenar las transiciones rivales, las de Ca n’Escandell quedaron totalmente expuestas.

Tras el paso por vestuarios, el equipo ibicenco trató de lavar su imagen. Con más orgullo que fútbol, logró recortar distancias por medio de Laura, que anotó el tanto del honor en una segunda mitad algo más equilibrada. Sin embargo, fue un espejismo. Marín bajó ligeramente el ritmo, pero no el control del partido, y volvió a golpear con los tantos de Pilar y una desafortunada acción de Larissa, que acabó introduciendo el balón en su propia portería en el tramo final.

El resultado final, un contundente 9-1, deja muy tocado a un San Pablo que encadena su cuarta derrota consecutiva y que ha visto cómo su rendimiento se ha desplomado en el tramo decisivo del curso. Una caída preocupante en sensaciones más allá del marcador.

Con esta derrota, las ibicencas se mantienen en la novena posición del Grupo 1 de Segunda División con 36 puntos, a falta de dos jornadas para el cierre del campeonato. La próxima cita será en Es Viver, donde el San Pablo recibirá al Segosala, cuarto clasificado, en un duelo exigente que pondrá a prueba la capacidad de reacción de un equipo obligado a levantarse tras el golpe.