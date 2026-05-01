El piloto Toni Vingut, invitado de lujo en el CC Can Bonet

El Ayuntamiento de Sant Antoni y Toni Vingut organizaron este jueves una charla en el CC Can Bonet con alumnos de 2º de ESO, en una iniciativa conjunta que tiene como objetivo "el fomento del deporte en el municipio y, en concreto, del deporte del motor".

Durante el encuentro, Toni Vingut compartió con los estudiantes su experiencia en el Rally Dakar, tanto en la categoría de quad como en side by side, así como su trayectoria en otras disciplinas del motor como el motocross y las motos de agua.

Cómo se duerme en el desierto

Los alumnos, apuntan desde el Ayuntamiento, participaron activamente en la charla y "mostraron gran interés por conocer detalles de una de las pruebas más exigentes del mundo". Entre otras cuestiones, preguntaron sobre cómo se duerme en el desierto, si se encuentran animales durante el Dakar, cómo se establece el orden de salida en cada etapa o por qué ha cambiado de vehículo a lo largo de su carrera.

Además, los jóvenes pudieron ver de cerca el roadbook utilizado en competición y conocer de primera mano los retos e imprevistos que pueden surgir durante una prueba de esta dureza.

Esta actividad se enmarca en el convenio de colaboración anual entre el Ayuntamiento y Toni Vingut, mediante el cual ambas partes trabajan conjuntamente en el fomento del deporte a través de la participación del piloto en el Dakar y de acciones divulgativas como esta charla.