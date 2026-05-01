El Class Sant Antoni, a terminar el trabajo frente al Cáceres

El Class Bàsquet Sant Antoni se enfrenta este sábado al Cáceres Patrimonio de la Humanidad (19.15 horas / LaLiga+) en el Pabellón Siroko Sa Pedrera, en la vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a la Primera FEB. El equipo ibicenco quiere rematar la faena y pasar a la segunda ronda. Para ello, trae una ventaja de 12 puntos tras la victoria conseguida en el Multiusos de Cáceres. Sin embargo, el conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal no se fía y se vaciará en la pista para lograr una clasificación que divisa, pero que aún no ha conseguido del todo.

Los ‘portmanyins’, que deberán pasar tres eliminatorias si quieren dar el salto a la antesala de la ACB, firmaron un gran partido hace una semana en tierras extremeñas y ahora llegan a su santuario, en el que sólo han encajado una derrota esta campaña en la fase regular. Doce victorias en su pista, un registro que los convierte en el mejor equipo de toda la Segunda FEB jugando como local. Además, también perdió en la Copa de España frente al Ourense Baloncesto de Primera FEB. Precisamente, esa fue la última derrota de los pitiusos en su casa. De eso hace ya cinco meses y medio. Es decir, los baleares siempre han ganado en su feudo en todo este 2026.

Desde el club también se ha hecho un llamamiento a la afición para que llene el Siroko Sa Pedrera este sábado. Es el momento de que los jugadores del Class sientan más que nunca el aliento de sus seguidores. De hecho, para los más incondicionales, se ha organizado un recibimiento especial para la plantilla y el cuerpo técnico. La cita es a las 17.30 horas, cuando está prevista la llegada de los jugadores.

Berrocal tampoco se fía del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, del que dijo que es “un rival de grandísimo nivel”, que tiene “grandes jugadores que juegan muy bien al baloncesto”. “Hay que recordar que el año pasado quedaron primeros en su grupo, esta temporada han hecho una grandísima segunda vuelta y que no hace mucho estaban en LEB Oro o Primera FEB. Quiero decir, son un rival de entidad que entró como octavo, pero es un poco engañoso. Pero nosotros debemos centrarnos en nuestras cosas”, manifestó.

Para el míster del Class, es “muy importante” jugar en casa y “sentir” que la gente “los apoya y los ayuda”. “El mensaje es que queremos competir y ganar este partido. Si lo hacemos, pasaremos. Nos haría mucha ilusión a todos que la gente venga al pabellón, porque nos quedan entre uno y tres partidos en casa como mucho. Tenemos que luchar para llegar lo más lejos posible. Hemos entrenado todo el año para llegar a este punto de la temporada, en el que, sin ningún tipo de duda, jugamos para nuestra gente. Si nos empujan, siempre es un punto más”, sentenció Berrocal. “Que la gente nos ayude, en los momentos buenos y malos que puede haber en el partido. Espero que, todos juntos, saquemos adelante este partido para pasar a la siguiente fase”, terminó diciendo el preparador catalán, que quiere hacer historia con el Bàsquet Sant Antoni.

Por su parte, Jacinto Carbajal, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, no tira la toalla y cree en la remontada. Pretenden ser “más competitivos” que la ida y poner en complicaciones al Class Sant Antoni. “Nuestro objetivo es tener buenas sensaciones de juego, como hemos tenido en muy buena parte de la segunda vuelta y en partidos puntuales de la primera”, declaró el preparador de los cacereños. “Hay que hacer un cursillo acelerado de veteranía en este tipo de partidos”, manifestó Carbajal, que pidió a los suyos “tomar mejores decisiones”, ser “un poco más maduros” y “más regulares”.

“Hay que estar en el partido, en un partido igualado. Seguramente, si estás ahí, tendrás tu oportunidad”, añadió el técnico del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. “No podemos pensar que en diez minutos vamos a remontar la eliminatoria. Sería un error y nos provocaría ansiedad”, declaró Carbajal en la rueda de prensa previa al encuentro, que dio ejemplos en los que su escuadra ha llegado a dominar partidos por encima de los 15 puntos.