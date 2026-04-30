El sueño de ASOBAL, contra las cuerdas pero vivo para el Trasmapi HC Eivissa

Hay un refrán que nunca falla: mientras hay vida, hay esperanza. Y a eso se agarra el Trasmapi HC Eivissa, que encara el tramo final de la temporada con todo en juego y sin margen de error. Dos partidos, seis puntos en juego, y una única consigna: ganar y mirar de reojo a Navarra.

El conjunto dirigido por Geno Tilves ocupa la sexta plaza de División de Honor Plata con 32 puntos, a solo dos de Anaitasuna, que marca la quinta posición, la última que da acceso al ‘play-off’ de ascenso a ASOBAL. Un objetivo histórico para el balonmano pitiuso que sigue al alcance, pero colgado de un hilo cada vez más fino.

Porque las cuentas son tan claras como exigentes: el Trasmapi tiene que ganarlo todo y esperar. No hay otra. Además, necesita que Anaitasuna no gane ninguno de los dos partidos que le quedan (o, como mínimo, que pierda y empate), ya que el ‘goal-average’ particular favorece a los navarros en caso de igualdad. Es decir, no solo hay que hacer pleno, también hay que cruzar los dedos.

El premio, eso sí, lo merece. En una temporada de crecimiento, carácter y ambición, el HC Eivissa ha demostrado que puede competir de tú a tú con cualquiera y que tiene argumentos de sobra para soñar con algo grande. Meterse en el ‘play-off’ supondría escribir una página histórica: la de un equipo que quiere ser el primero de Ibiza en pelear por un billete a la máxima categoría del balonmano nacional.

Pero antes toca remangarse. Y no será sencillo. Este sábado, el Trasmapi recibe en Sa Blanca Dona al BM Base Oviedo, duodécimo clasificado y en puestos de ‘play-out’, un equipo que se juega la vida y que llegará con el cuchillo entre los dientes. Los asturianos necesitan puntuar para evitar consumar el descenso, por lo que el margen de error será mínimo para ambos.

Después, los ibicencos cerrarán la fase regular en la pista del Trops Málaga, penúltimo y hundido en la clasificación, pero con el orgullo suficiente como para querer despedirse de la categoría con una alegría ante su gente. Dos partidos en los que los insulares parten como favoritos, sí, pero en los que cualquier desconexión puede resultar letal.

Porque a estas alturas de temporada no basta con jugar bien. Hay que saber competir, manejar los nervios y no fallar en los momentos clave. Y ahí es donde el Trasmapi ha dejado escapar puntos en las últimas semanas. Las tres derrotas en los últimos cuatro partidos, en los que las lesiones han lastrado al plantel de Geno Tilves, han complicado un camino que parecía mucho más claro hace apenas un mes.

Y mientras tanto, la mirada puesta en Anaitasuna. El conjunto navarro tampoco lo tendrá fácil. Este fin de semana visita al OAR Coruña, un rival directo con los mismos puntos que el Trasmapi y que apura sus últimas opciones de engancharse al ‘play-off’. Un partido de alto voltaje que puede marcar el destino de varios equipos. En la última jornada, los pamploneses recibirán al líder, Proin Triana, ya campeón, pero con la calidad suficiente como para cerrar la temporada a lo grande.

El escenario está servido. Dos finales para el Trasmapi, dos partidos en los que no puede fallar si quiere seguir soñando. Llega, eso sí, en un momento delicado, condicionado por las lesiones y por la presión de verse obligado a ganar sí o sí. Pero si algo ha demostrado este equipo durante toda la temporada es que sabe competir, levantarse y creer cuando más complicado parece.

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El margen es mínimo. El hilo, fino. Pero sigue habiendo vida. Y mientras haya vida, el Trasmapi seguirá peleando. Porque hay trenes que solo pasan una vez, y este, el de ASOBAL, todavía no se ha desviado de Ibiza.