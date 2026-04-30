Ibiza se viste de gala para premiar a sus referentes deportivos

Ibiza volvió a sacar pecho de su músculo deportivo este jueves en una gala que ya es una cita marcada en rojo en el calendario. El claustro del Ayuntamiento, en pleno Dalt Vila, fue el escenario elegido para la entrega anual de los Premios del Deporte, un reconocimiento institucional al trabajo, los logros y la dedicación de deportistas, equipos y entidades durante la temporada 2024/2025, en un acto que volvió a reunir a buena parte del tejido deportivo de la isla.

Una noche para poner en valor no solo los resultados, sino todo lo que hay detrás: esfuerzo, compromiso y una apuesta firme por el crecimiento del deporte en la ciudad, que en los últimos años ha dado un salto cualitativo importante tanto a nivel competitivo como organizativo. En total, se entregaron 20 galardones en una ceremonia que sirvió para radiografiar el excelente momento que vive el deporte ibicenco y su proyección de futuro.

Los premiados

En el apartado individual, fueron distinguidos como mejores deportistas Brenda Santos en atletismo, Carmen María Jiménez en bádminton, Gelsy Valdivieso en baloncesto, Jonás Souto Comino en billar, Sara Andrés Chaparro en gimnasia artística, Elena Parra Cano en jiu-jitsu brasileño, Dymitro Kushnir en judo, Nara Miranda Blesa en kárate, Gabriela E. Dorado Kuzmanova en kickboxing, Toni Roig Roig en tiro con arco y Daniel González en triatlón.

En cuanto a los equipos, el Inter Ibiza CD fue reconocido como el mejor conjunto de fútbol, mientras que el dúo libre alevín del Club Natación Eivissa se llevó el premio en natación artística. El Suministros Ibiza HC Eivissa fue distinguido en balonmano y la embarcación ‘Ses Margalides’, del Club Náutico Ibiza, en vela.

Además, la gala tuvo espacio para reconocimientos especiales que ponen en perspectiva la historia y el impacto del deporte en la isla. El Club Atletisme Pitiús fue homenajeado por su 50 aniversario, mientras que el Club Náutico Ibiza recibió una mención por su centenario. La Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif) fue distinguida como mejor club de la temporada, el Inter Ibiza CD repitió como mejor equipo del curso y Jonás Souto Comino cerró la noche como mejor deportista del año.

Un entramado deportivo al alza

Más allá de los premios, la gala volvió a poner el foco en la importancia del tejido deportivo local, un engranaje en el que clubes, deportistas y familias desempeñan un papel clave y cada vez más visible en el crecimiento del deporte pitiuso. En esa línea, la concejala de Deportes, Catiana Fuster, destacó que "Eivissa y sus deportistas son cada día más fuertes, más unidos y más relevantes", subrayando además el peso del deporte base y el papel fundamental de las familias en ese desarrollo.

Por su parte, el alcalde, Rafael Triguero, incidió en la idea de que "la ciudad de Eivissa no se entiende sin el deporte base, sin sus deportistas y sin las entidades que lo hacen posible", reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo de nuevas infraestructuras y el impulso continuo al deporte local, con la mirada y el foco puestos en seguir creciendo.

Una noche de reconocimientos, pero también de identidad. Porque la isla de Ibiza hace tiempo que decidió ser mucho más que un destino. También quiere ser, y cada vez lo es más, una auténtica ciudad del deporte, apoyándose en su gente, en sus clubes y en una base social cada vez más sólida que no deja de crecer.