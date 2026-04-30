Cursos de hípica para escolares de Ibiza este verano: fechas y cómo apuntarse

El departamento de Presidencia, Hacienda, Gestión Económica y Deportes del Consell Insular de Ibiza, a través del programa 'Deporte Escolar' y con la colaboración de la Federación Hípica de las Islas Baleares, organiza una nueva edición del curso de iniciación a la hípica para el año 2026. Esta actividad está dirigida a niños y niñas de entre 5 años —ya cumplidos— y 16 años que no tengan experiencia previa o se encuentren en nivel inicial. En total, se ofrecen hasta 200 plazas distribuidas en cinco turnos de cuatro días, con grupos que se configurarán en función de la demanda.

El curso se desarrollará en las instalaciones de Ibiza Horses, situadas en Sant Josep—carretera de Porroig, km 3,2—, que también se encarga de la gestión técnica de la actividad y de la información a través del correo electrónico ibizahorses@hotmail.com. Las personas interesadas podrán elegir uno de los turnos programados entre el 9 de mayo y el 25 de junio de 2026, con sesiones en horario de mañana, de 9.30 a 12.30 horas, o en horario de tarde, de 16 a 19 horas. Los turnos disponibles son:

Primer turno: sábados por la mañana, 9, 16, 23 y 30 de mayo.

Segundo turno: sábados por la tarde, 9, 16, 23 y 30 de mayo.

Tercer turno: domingos por la mañana, 10, 17, 24 y 31 de mayo.

Cuarto turno: sábados por la mañana, 6, 13, 20 y 27 de junio.

Quinto turno: días 22, 23, 24 y 25 de junio en horario de mañana.

Las inscripciones son limitadas y se asignarán por estricto orden de llegada. Para formalizar la solicitud, se deberá enviar el boletín de inscripción al correo electrónico ibizahorses@hotmail.com hasta el viernes de la semana anterior al turno escogido. La plaza no se considerará confirmada hasta que la persona interesada reciba la notificación por correo electrónico. En caso de no completar el proceso dentro del plazo establecido, la plaza pasará a la siguiente persona en lista de espera.

El curso incluye cuatro días de formación con contenidos teóricos y prácticos, como normas de seguridad e higiene, técnicas básicas para montar y desmontar a caballo, equilibrio y manejo, así como conocimientos sobre la alimentación, la anatomía y el cuidado del caballo. También se trabajarán aspectos educativos como la relación con el animal, el juego y los valores del deporte en edad escolar.

Se recomienda que los participantes lleven agua, merienda, gorra, crema de protección solar y pantalones largos. No se admitirán faltas de asistencia injustificadas con el fin de garantizar el aprovechamiento de las plazas disponibles.