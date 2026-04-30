El Class Sant Antoni invoca la magia del Siroko Sa Pedrera frente al Cáceres

El Class Bàsquet Sant Antoni afronta este sábado (19.15 horas) el partido de vuelta ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, correspondiente a la eliminatoria inaugural de la fase de ascenso a la Primera FEB. Los isleños, que ganaron en la ida de 12 puntos de diferencia, no se fían y piden contar con el apoyo de su afición.

El reto es llenar el renovado Pabellón Siroko Sa Pedrera, para que se vivan las grandes tardes de otras ediciones del play-off. Desde la plantilla y el club hacen un llamamiento para que el sexto jugador les impulse hacia la segunda y penúltima ronda de este cara o cruz.

Greg Gantt, que está curtido en mil batallas, sabe que no se pueden confiar y por eso solicita el respaldo de sus seguidores. “¡Afición! Estamos en un momento de la temporada en el que os necesitamos más que nunca. Vuestra energía, apoyo y cariño nos ayuda en cada jugada. ¡Os esperamos el sábado para disfrutar de 40 minutos de lucha para estar un paso más cerca de nuestro objetivo!”, manifiesta el talentoso escolta estadounidense.

Dani de la Rúa promete una jornada mágica a la afición

Mientras, el capitán Dani de la Rúa pide a los seguidores acudir para vivir una jornada mágica en el Pabellón Siroko Sa Pedrera: “¡Todos estábamos esperando este momento, es la hora de llenar el pabellón, es vuestro momento! ¡Os necesitamos!”, declara el base de Azuqueca de Henares, uno de los que ya vivió los dos últimos play-offs, en los que el bloque sanantoniense se quedó a las puertas de subir a la antesala de la ACB.

Por su parte, el pívot Emil Stoilov, uno de los líderes de la plantilla esta campaña, quiere que sus seguidores echen el resto en este tramo definitivo. “¡Afición! Este sábado tenemos nuestro primer partido de play-off en casa y necesitamos vuestro apoyo. Durante la temporada regular habéis hecho del Siroko Sa Pedrera un búnker, y habéis sido nuestro sexto jugador, así que ahora, en la parte más importante de la temporada, os necesitamos más que nunca. ¡Espero que llenéis el pabellón, tanto el sábado como en cada partido que venga por delante para que juntos consigamos el objetivo!”, añadió el internacional con Bulgaria.

Mientras, el base Gerard Blat también pide un esfuerzo a los seguidores y simpatizantes del Class “en el momento clave de la temporada”. “Sentir vuestro aliento marca la diferencia en cada segundo del partido. Vuestra presencia nos empuja a dar ese esfuerzo extra cuando más lo necesitamos. Este sábado saldremos a dejarlo todo en la pista, a pelear cada balón para seguir soñando juntos hacia el objetivo. Os esperamos el sábado para certificar el pase de ronda. ¡Os necesitamos!”, añadió el catalán.

Desde Cáceres han puesto en marcha la operación remontada, con mensajes motivaciones en las redes sociales y entrevistas en los medios de comunicación. Pero los extremeños se encontrarán una afición ibicenca entregada, deseosa de ver a su equipo en la pelea por el ascenso. Para lograrlo, necesitan pasar tres eliminatorias. Y la primera de ellas, frente a los cacereños, aún no está sentenciada.

Recibimiento especial para los jugadores

Al ambiente habitual de todos los partidos que juega en casa el Class Sant Antoni se sumará el recibimiento especial que se le brindará, a su plantilla y su cuerpo técnico, a su llegada al pabellón. Todo para que los jugadores entrenados por Josep Maria Berrocal sientan, desde mucho antes del encuentro, que no estarán solos y que tendrán el apoyo necesario para superar este cruce frente al Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Es el momento de que el Pabellón Siroko Sa Pedrera se quede pequeño.