Platja d’en Bossa inaugurará este fin de semana la Liga Nacional de Footvolley Costa Adeje 2026

Platja d’en Bossa acogerá por tercer año consecutivo la etapa inaugural de la Liga Nacional de Footvolley Costa Adeje 2026, que se celebrará los días 2 y 3 de mayo frente al Ushuaïa Beach Hotel.

El evento está organizado por la Asociación Deportiva Ibiza Footvolley, en colaboración con el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Sant Josep. Desde la organización destacan su "satisfacción e ilusión por el crecimiento del evento y del footvolley en la isla", y aseguran una participación de más de 100 jugadores procedentes de toda España.

A la presentación del evento asistió el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Josep, Xicu Ribas, quien aseguró que “desde el Ayuntamiento de Sant Josep seguimos apostando firmemente por el deporte en todas sus disciplinas. Este campeonato de footvolley es un ejemplo perfecto de cómo año tras año se ha ido consolidando y atrayendo el interés de vecinos y visitantes. Asimismo, para continuar dando visibilidad a este deporte, recientemente se han instalado en Platja d’en Bossa y en Cala Vedella dos espacios para practicar footvolley y otros deportes de playa durante el resto del año”.

La programación se completará con entrenamientos abiertos y actividades dirigidas a niños del municipio, reforzando el carácter participativo y formativo del evento. En cuanto a la competición, los mejores jugadores de España se medirán en la categoría oro, con los británicos Daine Morris y Mike Elías (campeones en la etapa 2025 de Ibiza y números uno de Inglaterra) como grandes favoritos. Los locales Néstor Guanes-David Areco (categoría plata) y Sergio Santos–Manuel Gago (categoría bronce) prometen dar batalla para alcanzar lo más alto del podio.