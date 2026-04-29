La Penya aterriza en Ibiza: Can Cantó y Joventut lanzan su primer campus urbano

El baloncesto ibicenco vivirá este fin de semana una cita especial con la llegada a la isla de una de las canteras más prestigiosas de España. El CE Can Cantó y el Club Joventut de Badalona celebran la primera edición del Campus Joventut Ibiza 2026, una iniciativa que nace tras el convenio de colaboración firmado entre ambas entidades el pasado mes de febrero. El campus, que ha colgado el cartel de completo en apenas unos días, contará con la participación de 90 jugadores y jugadoras procedentes de diferentes clubes de la isla. La actividad se dividirá en dos turnos: uno de mañana, dirigido a categorías de canasta pequeña, y otro de tarde para jugadores de canasta grande.

La dirección del campus correrá a cargo de Martí Sosa, técnico de la cantera del Joventut, que estará acompañado por Lucho Verastegui. Ambos cuentan con amplia experiencia tanto en la formación de jugadores en la ‘Penya’ como en la organización de campus por todo el territorio nacional, lo que garantiza un alto nivel de trabajo durante todo el fin de semana. Más allá del trabajo técnico y táctico, el campus tendrá un marcado enfoque formativo. El objetivo no solo es mejorar las habilidades de los jugadores, sino también servir como herramienta de aprendizaje para entrenadores de la isla, además de dar a conocer la filosofía 'Bressol', uno de los pilares del modelo formativo del Joventut.

Sesiones específicas de tiro

El programa incluirá sesiones específicas de tecnificación de tiro, combinadas con actividades lúdicas y de competición que permitirán a los participantes poner en práctica lo trabajado en pista en un entorno dinámico y exigente. Desde el CE Can Cantó destacan la gran acogida que ha tenido la iniciativa: “Estamos muy agradecidos por la respuesta y deseamos que este sea el primero de muchos proyectos conjuntos con el Joventut”, señalan desde la entidad.

No es la primera toma de contacto entre ambas partes. El pasado mes de abril, dentro de esta línea de colaboración y junto al CB Sant Antoni, la isla ya contó con la presencia de Pau Ribas, exjugador del Joventut, FC Barcelona, Baskonia, Valencia Basket y de la selección española, que participó en una jornada de formación para entrenadores organizada en Sant Antoni. Un paso más en la apuesta por seguir elevando el nivel del baloncesto ibicenco de la mano de uno de los referentes del baloncesto nacional.