Ibiza IN y Es Nàutic impulsan de nuevo cursos de verano inclusivos en las instalaciones del club

El Club Nàutic Sant Antoni y la asociación Ibiza IN han renovado el convenio de colaboración que permitirá realizar, por sexto verano consecutivo, el programa ‘Estiu IN a Es Nàutic’. La firma ha tenido lugar esta mañana en la sede del CNSA, durante una reunión mantenida entre la presidenta de Ibiza In, Consuelo Guerra, y la gerente de Es Nàutic, Diana Loro.

La iniciativa ‘Estiu IN a Es Nàutic’ fue creada para facilitar el acceso a los beneficios que ofrecen el mar y la navegación a todos los niños y niñas, con independencia de sus condiciones físicas o intelectuales. Se trata de una acción inclusiva vinculada a los cursos intensivos de verano de Es Nàutic, con la que se pretende "garantizar la igualdad de oportunidades para los alumnos y alumnas con diversidad funcional".

El acuerdo renovado contempla que uno o dos alumnos con diversidad funcional por cada grupo puedan beneficiarse de la actividad, lo que requiere de la participación de monitores especializados y medios técnicos específicos. Es Nàutic ya cuenta con el equipo humano necesario para dar cobertura a este acuerdo de colaboración. Además, dado que Ibiza IN cada vez tiene más socios, se prevé un incremento de peticiones por parte de las familias integradas en el colectivo.

Cabe recordar que cada uno de los cinco cursos que este verano se realizarán en Es Nàutic tienen una duración de diez días. Pasaron por las instalaciones del club alrededor de 340 niños y niñas, en horario de 9 a 14 horas, aunque la atención se amplía de 8 a 9 con la ‘custodia matinera’ y hasta las 16 horas con el servicio de comedor de tupper, para que las familias puedan conciliar mejor los horarios laborales con las actividades que realizan sus hijos. El primero curso comienza el 22 de junio y el último concluye el 28 de agosto. Hay cuatro modalidades disponibles para el aprendizaje de actividades deportivas náuticas: vela ligera, windsurf y piragüismo para escolares de entre ocho y 12 años, y Jardín del Mar, para niños de seis y siete años. Las inscripciones siguen abiertas y pueden realizarse a través de la web de Es Nàutic.