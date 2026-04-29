El Club Náutico Santa Eulària brilla en Menorca y se proclama subcampeón de España

El equipo de piragüismo del Club Náutico Santa Eulària firmó un fin de semana espectacular en Ciutadella (Menorca) durante la disputa de la II Copa de España de Kayak de Mar, donde logró un meritorio subcampeonato nacional tras una actuación de altísimo nivel. El conjunto ibicenco, que compitió con un total de 11 regatistas en la categoría de Jóvenes Promesas, se alzó con la segunda posición en la clasificación general entre 36 clubes participantes, confirmando su crecimiento y consolidándose como una de las referencias del panorama nacional.

A nivel individual, los resultados fueron sobresalientes. Fidel Griffiths y Anna Pelletey se colgaron la medalla de oro en sus respectivas pruebas, liderando una actuación coral en la que también destacaron Liam Ferrari, que logró la plata, y Felipe Aita, que también subió al segundo cajón del podio. Por su parte, Keyma Kemalya y Liam Ferrari firmaron una notable cuarta posición, al igual que Jordi Colomar, que se quedó a las puertas del podio.

Uno de los momentos más destacados del fin de semana llegó en la modalidad de K2, donde el CN Santa Eulària volvió a demostrar su potencial. Fidel Griffiths y Anna Pelletey se proclamaron campeones, mientras que Valentina Rodríguez y Pablo Velasco lograron la medalla de plata, y la dupla formada por Felipe Aita y Marcel·lí Griffiths se hizo con el bronce, completando una actuación prácticamente perfecta.

Además, Anna Pelletey y Fidel Griffiths revalidaron su título como campeones de España en surfski doble, confirmando su dominio en la disciplina y dando continuidad al éxito logrado la pasada temporada. Un resultado que refuerza el gran momento del piragüismo ibicenco y que pone en valor el trabajo diario, el compromiso y la ambición de un grupo que sigue creciendo y compitiendo al máximo nivel en cada cita del calendario nacional.