Judo
Stage Judo Ibiza 2026: el Dojo Ibiza celebra su cuarta edición con dos leyendas del judo español
Javier Delgado, ocho veces campeón de España, y Ángel Parra, campeón nacional senios en once ocasiones, ofrecerán sesiones centradas en técnicas orientadas a la alta competición
El Club de Judo Dojo Ibiza organiza este fin de semana, 1 y 2 de mayo, la cuarta edición del Stage Judo Ibiza, una cita que año tras año gana fuerza en el calendario deportivo de la isla. El evento, que ya se ha convertido en una referencia para los judokas locales y visitantes, avanza con paso firme hacia su consolidación como encuentro destacado a nivel nacional e internacional. Tras ediciones anteriores en las que participaron figuras de talla mundial como el italiano Elio Verde o la francesa Amandine Buchard, este 2026 el club apuesta por dos auténticos referentes del judo español, ambos con trayectorias excepcionales y reconocidos hoy como entrenadores de primer nivel.
Por un lado, estará el ya habitual en Ibiza Javier Delgado, ocho veces campeón de España y con cerca de 30 medallas internacionales en su etapa como competidor, en la que llegó a situarse entre los diez mejores del mundo. Actualmente, su prestigio como técnico lo lleva a impartir seminarios por todo el planeta, siendo considerado uno de los entrenadores más influyentes del panorama internacional.
A su lado estará Ángel Parra, once veces campeón de España senior y con más de veinte medallas internacionales en su palmarés. Su último gran logro llegó recientemente, al proclamarse campeón del mundo de veteranos en la categoría M3 +100 kg en París 2025 El stage reunirá a casi un centenar de judokas de Ibiza y de otras comunidades en el polideportivo de Es Viver, donde podrán disfrutar de sesiones centradas en técnicas orientadas a la alta competición. Una oportunidad excepcional para aprender, perfeccionar, crecer y compartir tatami con dos figuras históricas del judo español.
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