Atletismo
El Santa Eulària Ibiza Marathon ya tiene fecha para su décimo aniversario
El evento más multitudinario de Ibiza regresará el 10 de abril de 2027
El Santa Eulària Ibiza Marathon ya tiene fecha para su edición más especial. Será el próximo 10 de abril de 2027, día en que la prueba celebrará su 10º aniversario, consolidada como uno de los "eventos deportivos más relevantes del calendario nacional e internacional". Diez años después de aquella primera salida, el Santa Eulària Ibiza Marathon se ha consolidado como el evento deportivo más multitudinario de la historia de Ibiza, el "destino soñado de miles de corredores de todo el mundo" y posicionando a la isla como un "referente en turismo deportivo", según destacan sus organizadores.
Tras una novena edición con 6.600 participantes en la que se reafirmó su carácter global al superar el 70% de corredores internacionales, la cita ibicenca encara una "edición histórica" con el objetivo de seguir creciendo y ofreciendo una "experiencia única" que combina deporte, turismo, naturaleza y estilo de vida. La prueba mantendrá su carácter diferencial con tres distancias –maratón, 22K y 12K– además de las carreras infantiles, permitiendo que deportistas de todos los niveles formen parte de esta experiencia.
Un aniversario para celebrar una década de 'Run and Feel'
La edición de 2027 no será una más. El décimo aniversario se plantea como una celebración del espíritu 'Run and Feel', el concepto que ha definido la prueba desde sus orígenes: correr al ritmo del Mediterráneo, disfrutar de un entorno incomparable y vivir cada kilómetro como algo más que una competición deportiva. A lo largo de estos diez años, el evento ha destacado por su crecimiento sostenido, con un modelo organizativo de calidad y una fuerte proyección internacional. Un proyecto "diseñado para desestacionalizar el turismo que ha sido escenario de miles de historias inspiradoras".
Además, el Santa Eulària Ibiza Marathon ha integrado propuestas de alto valor experiencial como la Fiesta 'Run and Feel', que se celebra tras cerrar la línea de meta conectando el deporte con la esencia festiva de la isla.
10 años haciendo historia
En estos diez años, el evento ha pasado de ser cita deportiva emergente a convertirse en una referencia internacional dentro del calendario con récords de participación, presencia de atletas de primer nivel y un impacto económico muy significativo en la isla. La edición de 2027 marcará un antes y un después, con sorpresas y activaciones especiales que se irán desvelando en los próximos meses para conmemorar esta década de historia.
Próximamente: inscripciones
La organización del Santa Eulària Ibiza Marathon anunciará próximamente la apertura de inscripciones para esta edición "tan especial", en la que tendrán preferencia los atletas que hayan participado en alguna de las nueve ediciones disputadas hasta el momento.
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