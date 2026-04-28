Mucho más que un partido de fútbol en Sant Jordi

El fútbol, cuando pasan los años, deja de ser solo competición para convertirse en memoria, amistad y reencuentros. Y eso fue exactamente lo que se vivió este sábado en Sant Jordi, donde las Asociaciones de Veteranos de la PE Sant Jordi y del Albacete Balompié disputaron el “Memorial Kiko Serra”, enmarcado dentro de las fiestas de la localidad. El marcador, un 1-2 favorable a los visitantes, quedó en un segundo plano desde el pitido final. Porque en este tipo de encuentros, lo importante no está en el resultado, sino en todo lo que lo rodea: los abrazos, las risas, las historias compartidas y esa sensación de volver a ponerse las botas con los de siempre.

Sobre el césped se vio fútbol, sí, pero también complicidad. Jugadores que, varios años después, siguen manteniendo intacto ese vínculo que solo da este deporte. Entre ellos, caras conocidas y gente de casa, de las que sienten el escudo y el pueblo como algo propio, haciendo aún más especial una jornada que fue mucho más que un partido. El encuentro sirvió también para dar continuidad a una relación que sigue creciendo. Es el segundo duelo entre ambos equipos en los últimos años, y ya queda pendiente la visita a tierras manchegas para devolver la hospitalidad y seguir alimentando este tipo de iniciativas que mantienen vivo el espíritu del fútbol más puro.

La jornada terminó como mandan los cánones: lejos del césped y alrededor de una mesa. En la plaza del pueblo, jugadores, familiares y aficionados compartieron un arroz de matanzas, poniendo el broche perfecto a un día de fútbol, recuerdos y amistad. Porque hay partidos que se juegan para ganar. Y otros, como este de la PE Sant Jordi, se juegan para no olvidar.