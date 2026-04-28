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El Ibiza MMA Team brilla en Europa

El club ibicenco logra un oro y tres bronces en el Campeonato de Europa Máster de Brazilian Jiu-Jitsu disputado en Barcelona

Imagen de los luchadores del Ibiza MMA Team

Imagen de los luchadores del Ibiza MMA Team / Ibiza MMA Team

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

El Ibiza MMA Team firmó un gran papel este fin de semana en el Campeonato de Europa Máster de Brazilian Jiu-Jitsu, disputado en el pabellón olímpico Vall d’Hebron de Barcelona, una de las grandes citas del calendario continental. El equipo ibicenco acudió a la competición con cuatro luchadores y todos ellos lograron subirse al podio, confirmando el buen momento que atraviesa el club en esta disciplina.

La actuación más destacada fue la de Andre Oliveira, que se proclamó campeón de Europa en la categoría de 84 kilos tras completar un torneo sobresaliente. También brilló Ada Fernández, que se colgó la medalla de bronce en -57 kilos tras una competición muy exigente. Por su parte, Vicent Rosselló, en -84 kilos, y Vicente Costa, en -76 kilos, también lograron el bronce en sus respectivas categorías, completando un pleno de metales para la expedición pitiusa. Unos resultados que reflejan el trabajo que viene realizando el Ibiza MMA Team y que sitúan al club ibicenco entre los referentes de la disciplina a nivel nacional e internacional en categoría máster.

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