Piragüismo
Gran resultado para los palistas del CNSA en la Copa de España de Kayak de Mar y en el nacional de Medio Maratón
En la primera de estas competiciones, celebrada en Menorca, obtuvieron cuatro medallas y en la segunda, en Aranjuez, se logró un cuarto y un sexto puesto
Fin de semana extraordinariamente intenso para los palistas del Club Nàutic Sant Antoni, que se han tenido que dividir para poder asistir a dos competiciones de alto nivel. Por un lado, el Campeonato de España de Medio Maratón, que tuvo lugar el sábado en la localidad madrileña de Aranjuez y donde el CNSA acudió con siete deportistas, y por otro, la Copa de España de Kayak de Mar, en Ciutadella (Menorca), donde Es Nàutic aportó once participantes.
En Aranjuez compitieron palistas de las categorías cadete y júnior, afrontando los primeros una distancia de ocho kilómetros y otra de diez los segundos. A destacar la cuarta plaza lograda por Odalis Posado y Laura Rubio en K2 Mujer Cadete, la sexta posición obtenida por Facundo González y Roy Kikozashvili en K2 Hombre Junior, el undécimo puesto alcanzado por Gabriela Mendes en K1 Mujer Cadete y la 12ª posición de Izan Pascual y Liam López en K2 Hombre Cadete.
Los ibicencos, "poco curtidos" en corrientes y cauces estrechos
“Ha sido una muy buena experiencia para nuestros deportistas, que están poco curtidos en este tipo de pruebas, con corrientes, porteos (tramos de carrera a pie con la piragua y pala en las manos), muchas ciabogas, cauce de río estrecho... Un aprendizaje más para continuar creciendo”, ha explicado Eduardo Prendes, entrenador de la sección de Piragüismo del CNSA.
En cuanto a la Copa de España de Kayak de Mar celebrada en Ciutadella el sábado y el domingo, la actuación más destacada fue para Júlia Roselló, que obtuvo dos medallas de oro en SS1 y SS2 junto a Marc Tur. Los Infantiles compitieron sobre una distancia de tres kilómetros, mientras que los Junior afrontaron ocho y los Veteranos 15. Cabe destacar los dos oros obtenidos por Julia Roselló en SS1 Mujer Infantil A y SS2 Mixto Infantil, compartiendo piragua con Marc Tur, así como la medalla de plata lograda por Neus Mateu en Mujer Veterana 55-59 y el bronce de Albert Solé-José Luis González en SS2 Hombre Veterano 45-49.
También hay que destacar el cuarto puesto de Saúl Calderón-Henk Brinkman (SS2 Hombre Infantil), el sexto de Toni Llorens-Iciar Solé (SS2 Mixto Junior), el décimo de Marc Tur (SS1 Hombre Infantil A), el undécimo de José Luis González (SS1 Hombre Veterano 50-54), el decimotercero de Joan Ramón (SS1 Hombre Veterano 60-64), el decimocuarto de Henk Brinkman (SS1 Hombre Infantil A), el decimoséptimo de Saúl Calderón (SS1 Hombre Infantil A) y el vigésimo de Marc Manzanares (SS1 Hombre Infantil A). En la clasificación por clubes, el CNSA fue tercero.
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