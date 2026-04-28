La calculadora de la SD Ibiza para quedarse en Segunda RFEF un año más

La SD Ibiza atraviesa su situación más crítica en lo que va de temporada. El conjunto rojillo no logró pasar del empate a dos ante el CE Andratx el pasado domingo en Sant Rafel y necesita una suerte de carambola en la última jornada de la competición ante la UD Poblense si quiere permanecer una temporada más en Segunda RFEF.

El conjunto que entrena Raúl Casañ volvió a toparse con la mala suerte ante el cuadro mallorquín. Mala suerte, karma, maldición o como se pueda llamar, ya que el domingo se vivió un nuevo capítulo sobre cómo no llevarse los tres puntos cuando todo apuntaba a ello. Los ibicencos atacaron por tierra, mar y aire a un cuadro andragense que estuvo durante buena parte del segundo periodo achicando aguas en su propia área y buscando sentenciar el duelo con balones a la espalda de una zaga más pendiente de marcar que de defender.

Una de las conclusiones que se pudieron extraer del choque fue que la disposición de los once jugadores que saltaron al césped en la primera parte fue ineficiente. Casañ optó por una línea de cinco defensores formada por Vidal, Jiménez y Bourdal como centrales, y Castro y López ocuparían los carriles. El resultado derivó en un equipo plano que no logró inquietar mínimamente el área mallorquina y que tampoco mostró una gran solidez defensiva, ya que los visitantes lograron adelantarse en el marcador antes del descanso.

La UD Poblense, un duro rival

La cara positiva, sin embargo, fue el rendimiento ofrecido en la segunda parte. Si bien el CE Andratx anotó el segundo tanto, la versión que mostró Sa Deportiva fue radicalmente distinta: más velocidad en las transiciones, mayor peligro en el juego aéreo, numerosas jugadas trenzadas con éxito y buen despliegue ofensivo por ambas bandas.

Lo cierto es que, una vez más, no fue suficiente para llevarse los tres puntos ante un rival que ya estaba matemáticamente descendido y en una jornada decisiva para mantenerse en la categoría. La SD Ibiza se encuentra actualmente en la decimocuarta posición de la tabla con 37 puntos y en puestos de descenso a falta de disputarse una sola jornada. Justo por encima se ubica el CD Castellón B con dos puntos más, 39, en el play off de permanencia. Con los mismos puntos, pero con golaveraje superior, está la UE Olot, que ocupa la duodécima posición. Finalmente, en el undécimo puesto aparece la UD Barbastro con tres puntos más que Sa Deportiva, 40, muy cerca de la permanencia.

Los pitiusos, por tanto, están única y exclusivamente obligados a ganar a la UD Poblense el próximo domingo 3 de mayo a las 12 horas en el Municipal de Sant Rafel para tener opciones de salvar la categoría. El equipo de Sa Pobla, además, ocupa la tercera plaza y afrontará el último partido de una temporada histórica y en la que aspirarán a ascender a Primera RFEF una vez que termine la competición. Aunque los mallorquines ya están matemáticamente clasificados como terceros y, por tanto, no se juegan nada, la realidad es que será uno de los equipos más fuertes que hayan visitado el Municipal en esta campaña.

El CD Castellón B, más a tiro que la UE Olot

A este mayúsculo reto hay que agregarle la necesaria sucesión de resultados que se tiene que dar en otros partidos para que el hipotético triunfo de los ibicencos les permita tener opciones de salvarse. El CD Castellón B afrontará la última jornada junto a su afición y frente al Girona, que se ubica actualmente en la séptima posición. El conjunto de Casañ necesita que el filial castellonense pierda o empate para poder adelantarles en la tabla. En el caso de que los castellonenses empataran y los ibicencos sumaran los tres puntos, el golaveraje de desempate entre ambos favorecería a la SD Ibiza y avanzaría en la clasificación.

El otro agente en la operación es la UE Olot, que se medirá en casa al Valencia Mestalla, uno de los rivales en mejor forma de la categoría y que solo ha perdido en una ocasión desde marzo. Los catalanes, en este caso, seguirían por encima de Sa Deportiva si lograran obtener un empate, puesto que en caso de tener los mismos puntos, el golaveraje beneficiaría al cuadro olotino. Por tanto, los pitiusos necesitan que la UE Olot pierda su partido para aspirar a salvarse sin jugar el play off de permanencia.

Sin embargo, la sucesión de resultados de otros equipos solo tendrá validez siempre y cuando la SD Ibiza sume los tres puntos ante los poblenses. De no ser así, ninguna de las actuaciones que tengan el resto de equipos beneficiará al club presidido por Vicente López de cara a la permanencia en Segunda RFEF por segundo año consecutivo. El césped dictará sentencia.