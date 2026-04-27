El tiro con arco pitiuso presume de cantera en Formentera

Formentera volvió a convertirse el pasado 26 de abril en punto de encuentro del tiro con arco pitiuso con la celebración de la 2ª Prueba de la Liga Perfecta ‘Trofeu Consell de Formentera’. La cita reunió a arqueros y arqueras de las pitiusas en una jornada marcada por la alta participación, el compañerismo y el notable nivel técnico exhibido en las diferentes categorías.

En compuesto masculino, José Maneiro se impuso con 565 puntos, por delante de Spagnuolo Gandolfo, segundo con 461, y Jordi Altadill, tercero con 421. En la prueba femenina, Paula Hidalgo logró la victoria tras una apretada pugna con Cristina Planells. Hidalgo firmó 654 puntos, solo tres más que Planells, mientras que Cristina Maneiro completó el podio con 623. También hubo buenas marcas en recurvo absoluto mixto, donde Iván Torres alcanzó los 541 puntos para situarse en primera posición, seguido por María Nieves Montero, que cerró su participación con 461.

La cantera volvió a tener un papel destacado. En recurvo sub13 femenino, Iris Cotaina lideró la clasificación con 518 puntos, seguida de Noa Ruiz, con 509, y Julia Ribas, tercera con 447. En sub15 masculino, Pau Altadill se llevó la victoria con 643 puntos en una categoría muy ajustada, apenas por delante de Hugo Alejandro Manrique, que sumó 641. Víctor López fue tercero con 601.

Marco Matta y Ahmed El Bouzrati firmaron una gran actuación

En sub15 femenino, María Valente se impuso con 627 puntos, seguida por Aina Sangonzalo, con 616, y Janna Feddoul Nounis, tercera con 519. En sub18 masculino, Gabriel Valente dominó la categoría con 617 puntos, por delante de Mateu Ribas, segundo con 588, y Alessandro Leone, tercero con 532. En sub18 femenino, Carla Costa logró el triunfo con 429 puntos, superando por solo cuatro a Lucía Romero, segunda con 425.

En recurvo sub21 masculino, Ahmed El Bouzrati se hizo con la primera posición con 559 puntos, seguido por Chakir Boulkheir, con 547, y Tashi Neo Samper, con 532. En recurvo 50 metros, Marco Matta firmó la mejor puntuación con 545 puntos, por delante de Josep Antoni Campillo, segundo con 453, y Santiago Daza, tercero con 400. Ese mismo podio se repitió en veterano hombre.

La categoría Recurvo Arcoibiza, de carácter mixto, dejó una de las puntuaciones más altas de la jornada, con Gonzalo José Quintana como vencedor gracias a sus 670 puntos. Juan Antonio Yern fue segundo con 596, Francesco Dattolo tercero con 579 y María Montserrat Marcos cuarta con 568.

Por su parte, en Recurvo Arcoibiza sub21 mixto, Miranda Romero se llevó la victoria con 614 puntos, seguida por Ilena Escandell, con 531, y Giovanni Dattolo, con 528. Unay Huguet y Juan López completaron la clasificación.

La 2ª Prueba de la Liga Perfecta dejó así una imagen muy positiva del presente y el futuro del tiro con arco en Ibiza y Formentera. La numerosa participación y la presencia de jóvenes promesas consolidó una jornada que volvió a evidenciar el crecimiento de esta disciplina en las Pitiusas.