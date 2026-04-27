Jordi Marí, kickboxer de Ibiza, agranda su leyenda con su décimo título de campeón de España: «Me da orgullo y satisfacción viniendo de donde venimos»

Jordi Marí volvió a situar a Ibiza en lo más alto del kickboxing nacional. El deportista del club Budoka conquistó este pasado fin de semana en La Nucía, Alicante, el título de campeón de España sénior en la modalidad de pointfight -74 kilos, un triunfo que eleva a diez su número de coronas nacionales a lo largo de su trayectoria deportiva.

La cita reunió a 772 deportistas procedentes de las 17 comunidades autónomas y de la ciudad autónoma de Ceuta, en un campeonato de máximo nivel que volvió a confirmar el peso competitivo del kickboxing español. Marí llegaba a la competición con buenas sensaciones después de haber firmado, apenas un mes antes, un tercer puesto en lightcontact en la World Cup de Jesolo, en Italia.

El ibicenco inició su participación el jueves por la tarde en la categoría de pointfight -74 kilos y cumplió con las expectativas. En su camino hacia el oro superó primero al representante de Valencia en el combate por el bronce, después al competidor de Asturias en la lucha por la plata y, finalmente, venció de forma solvente al representante de La Rioja en la pelea decisiva por el título.

«Me conformaba con el podio»

Con esta victoria, Jordi Marí suma ya diez campeonatos de España: siete conseguidos durante su etapa júnior y tres en su reciente etapa sénior. Un palmarés que confirma la progresión de uno de los grandes referentes del kickboxing pitiuso y que refuerza el papel del club Budoka en el panorama nacional.

«Es un orgullo y una satisfacción viniendo de la isla que venimos, donde mucha gente se piensa que solo hay fiesta», reconoce Marí a este diario tras lograr su hazaña. El ibicenco admite que llegaba «con buenas expectativas» de cara al campeonato y que se «conformaba con el podio». Sin embargo, tampoco se confió, ya que el torneo sirvió para saber «en qué baremo» se encontraba en el contexto de «luchar contra lo mejor del país», apunta. El kickboxer pitiuso señala que lleva preparándose «todo el año para conseguir este objetivo», aunque destaca que el combate final «se descontroló bastante» y que fue crucial «saber sufrir los combates y amarrar el resultado».

El deportista ibicenco también compitió en la modalidad de lightcontact -74 kilos, donde esta vez tuvo que conformarse con la quinta posición. Aun así, su actuación en La Nucía vuelve a dejar una lectura muy positiva para el kickboxing de Ibiza, que continúa celebrando los éxitos de un competidor llamado a seguir ampliando su trayectoria en los próximos años. En el horizonte ya espera Tarento (Italia), donde Jordi Marí espera traer a la isla una nueva medalla de campeón, esta vez a nivel europeo.